Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Музей МФТИ открыл фотовыставку “Физтех: Было и стало”, собравшую лучшие снимки славной 75-й фотографий знаменитых ученых отцов-основателей до соврем енного взгляда на лучший университет страны. Большинство снимков последних 15 лет принадлежат фотографу МФТИ – Евгению Пелевину, выпускн ику Факультета инноваций и высоких технологий (ФИВТ), проработавшего в альма-матер более 10 лет. Читайте наше интервью с Евгением, о том как проходила его работа в стенах самого известного техниче ского вуза страны!

Евгений, как ты в целом относишься к ретроспективным выставкам?

Мне в целом нравится эта идея и скажу честно, мне безумно приятно, что спустя три года после м оего ухода с Физтеха мои фотографии до сих пор актуальны и цены. Наши фотографии изначально были не для внутреннего пользования, а для Физтеха в целом, и я всегда рад с ними поделиться. Мы проводили много интересных и масштабных мероприятий, где собирались лучшие ученые и пре подаватели, наши студенты. И сейчас на многое я смотрю с приятным чувством настальгии.

Когда ты начал заниматься фотографией, Есть ли у тебя какое то специальное образование?

Фотографией я начал заниматься в последних классах школы, и когда поступил на Физтех я бы л очень увлечен этим хобби. При поступлении, как и многие, я увидел, то что хотел увидеть, прочитав название кафедры “Распоз навание изображения и обработка текста” как “Распознавание текста и обработка изображений”, То есть, немно жечко наоборот и сразу решил поступать именно туда, подумав, что здесь меня научат обработке изображений на самом высоком уровне! Но оказалось, что мы занимались именно распознаванием текста на изображениях. В итоге я много учился программированию, управлению и проектной деятельности и нисколько об э том не жалею. Но заниматься работой связанной с фотографией, графикой не бросил и много лет фотографировал на Физтехе сначала для себя, а позже уже как штатный фотограф пресс-службы.

Как произошел этот переход от любительской съемки для себя и друзей до работы в пресс-слу жбе?

Первая “коммерческая”, если ее можно так назвать съемка – это репортаж дня открытых дверей МФТИ, который меня попросили сделать и заплатили за это небольшой гонорар. И с этого все началось! В какой-то момент, когда я еще был студентом, я многие месяцы жил без выходных: с утра хо дил на занятия, после занятий на съемки, а ночь – ботать. Но я бы хотел предостеречь сегодняшних студентов от такого графика и дать совет: учеба на Физт ехе – это самое главное!

No, тем не менее, Физтех ты закончил успешно?

Да, я закончил в МФТИ и бакалавриат, и магистратуру. Несмотря на то, что сейчас я не занимаюсь распознаванием текста, та база, которую дает Физтех это лучший фундамент для построения карьеры в любой сфере!

Должен ли быть фотограф пресс-службы художником?

Если ты фотограф на Физтехе, тебе рано или поздно приходится снимать науку и это очень динами чный творческий процесс. Когда ты приходишь в лабораторию, где стоит много интересного оборудования, а главное горизонта льный стол героя, нужно обязательно сделать tak, чтобы ничего не сбивалось, не мешалось, а лю дей вокруг этого стола было немного.

Кажется, что самое простое снимать студентов за работой, но я всегда понимал, что фотографии поп адут в ведущие российские и мировые СМИ, и тебе нельзя сделать сухие информационные фотографии, а надо показать, что Физтех – первый и самый лучший вуз. Нельзя делать скучные фото, даже если ты снимаешь одну и ту же лабораторию в третий, пятый , десятый раз. Нужно снимать людей, которых ты уже фотографировал, чтобы открывать их по-новому. Известная фотография с Владимиром Овчинкиным, наверное, хороший пример того, что даже лектора в аудитории можно снять так, что фотография завирусится в интернете и соберет миллионы просмотров. Важно не просто следовать техническому заданию на съемку, а переосмысливать каждый кадр, нахо дить новые ракурсы, ловить эмоцию и передавать ее зрителю.

Фотограф всегда находится в гуще событий, всегда в повестке, мимо не проходят важные и рядовы е мероприятия. Расскажи, какой Физтех для тебя? Каким ты видел его через камеру?

Он виделся разным и сейчас я понимаю, что на этот вопрос трудно ответить кратко, он действительно разный. Физтех клевый, активный, веселый и одновременно серьезный и погруженный в себя. Когда ты фотографируешь современные светлые лаборатории, большой концертный зал и разные мер оприятия, среди которых визиты нобелевских лауреатов, известных ученых, политиков, бизнесменов, ар тистов, а днем позже фотографируешь лабораторию в подвале НК или кухню в общежитии. Вот этот контраст Физтеха я и пытался передать. Ver fotos y videos de fotos графируешь их же, когда они защищают свои научные проекты, получают дипломы, достигают перв ых профессиональных результатов.

Евгений, большое спасибо за интервью!

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