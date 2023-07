Две команды Политеха взяли золото и бронзу чемпионата Mechanical Cup

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце июня состоялся финал национального чемпионата по технологической стратегии «Профессионалы будущего», направление Mechanical Cup. Семь команд высшей лиги из разных вузов страны решали кейс по разработке универсальной контрольно-измерительной системы для повышения производительности труда на участке контроля измерений геометрических параметров детали для компании АО «КРАСМАШ». В итоге, 1-е и 3-е места заняли команды из Политеха Schemers и «КОМпорт».

Команду «КОМпорт» представляют студенты Высшей школы автоматизации и робототехники ИММиТ Глеб Иванов, Дмитрий Новиков, Денис Коваленко и Максим Смотрин. Сплочённая работа помогла ребятам войти в тройку призёров. А высшую ступень пьедестала почёта заняла команда Schemers — студенты магистратуры ИММиТ Никита Кузнецов, Евгения Кузнецова, Семён Суров и Никита Чамара.

Мы подготовили проект по сокращению времени контрольно-измерительной операции детали «Обечайка с вафельным фоном», которые производятся на мощностях завода “КРАСМАШ” в Красноярске и применяются в ракетно-космической технике. Мы предложили универсальный автоматизированный измерительный комплекс, в котором предполагается применение различных датчиков и систем измерений, способных перемещаться в нескольких плоскостях , — рассказал капитан команды Никита Чамара.

«Мы также предложили конструктив машины, её алгоритм управления. Интересным внедрением стало применение активного контроля в процессе механической обработки, — добавил Никита Кузнецов, занимавшийся в проекте разработкой АСУ. — Кроме того, мы не забыли оценить риски, произвести поиск потенциальных подрядчиков и рассчитали экономическую часть проекта: его себестоимость и окупаемость предлагаемого внедрения».

Члены команды объяснили, что стараются подходить к решению кейсов с конструкторской точки зрения и применяют знания, которые получили в разных источниках и сферах деятельности.

По окончании финального этапа победители и призёры получили полезные подарки от кейсового движения «Профессионалы будущего». А сами команды пожелали студентам активнее принимать участие в кейс-чемпионатах, а также набираться опыта в решении реальных практических задач для российского производственного сектора.

