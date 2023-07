Дайджест #ГУУговорит. Цигун – она и в Африке цигун

Source: MIL-OSI Russian Language News

После выпускного в Государственном университете управления потянулись относительно спокойные деньки. Многие в мыслях уже едут и летят в отпуск. А некоторые не только в мыслях. Эксперты ГУУ, кроме всего прочего, тоже задумываются на эту тему.

— Начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко рассказал об особенностях туризма в странах Африки. «Сдерживающим фактором увеличения турпотока из России в Африку, помимо высокой стоимости авиаперелетов и отсутствия прямого авиасообщения со многими африканскими странами, является эпидемиологический барьер», – сообщает эксперт. Но по его же словам в ближайшее время можно ожидать увеличения туристического потока в более доступные Тунис и Марокко.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов спрогнозировал стабилизацию курса рубля в пределах от 78 до 88 за доллар. Эксперт считает, что если в экономике не произойдет никаких шоков, то доллар будет находиться в данном диапазоне, что станет достаточно комфортным условием для участников российского рынка. Также Николай Кузнецов прогнозирует волатильность рубля до конца лета. «До конца лета рубль, скорее всего, стабилизируется, укрепившись от текущих значений. При этом он, вероятно, останется довольно волатильным. Его колебания будут происходить в довольно широком диапазоне, порядка 80-88 за доллар», – заключил эксперт. Кроме того, Николай Кузнецов весьма критично высказался на счёт программы долгосрочных сбережений граждан, которая заработает в России с 1 января 2024 года. Его смущает длительный срок программы. «Нам предлагают ждать целых 15 лет, а кто-то сегодня может угадать, что произойдет за это время?» — вопрошает заведующий кафедрой статистики ГУУ.

— Профессор ГУУ, член Общественного совета при МВД России, доктор политических наук Владимир Волох в эфире радио Sputnik рассказал о ежегодном количестве мигрантов в России. «До пандемии в Российскую Федерацию каждый год въезжало порядка 12-15 миллионов иностранных граждан. В настоящее время мы считаем, что на территорию РФ приезжает порядка 8-9 миллионов иностранных граждан в год».

— Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина рассказала, какие товары подорожают из-за снижения курса рубля. Это в первую очередь товары, которые привозят из теплых южных стран. Такие вещи, как кофе, чай и оливки точно подорожают. Она же дала развёрнутый комментарий о качестве образования. «Анализ образовательных программ разных вузов по подготовке бакалавров и магистров в области управления качеством показывает, что ориентация подготовки очень зависит не только от вуза, но и от подразделения, реализующего данную образовательную программу. И если инженерные вузы тяготеют больше к техническим методам измерения и контроля качества, то экономические и управленческие – к формированию нормативной и управленческой среды обеспечения качества», – считает Галина Сорокина.

— Доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Константин Андрианов рассказал об увеличении роста экономической активности в регионах. Важнейшим фактором для этого роста, по его мнению, стало все-таки повышение госрасходов, но не расширение кредитования

-Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков оценил идею доступа банков к данным о малоимущих. «Инициатива правильная, поскольку вкладчики с невысоким уровнем дохода на самом деле очень перспективная аудитория для банков», — заметил эксперт. Также он прокомментировал рост выручки отечественного несырьевого сектора. «Развитие несырьевых компаний вполне закономерно, в результате введения антироссийских санкций российская экономика получила существенный прирост относительной конкурентоспособности»

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ, мастер спорта по фехтованию Ирина Кабанова назвала причины заниматься цигун. Цигун — древняя китайская система упражнений, включающая в себя физические, дыхательные и медитативные практики. Главное — доступность цигун: начать заниматься могут люди с любым уровнем физической подготовки, а широкое разнообразие упражнений позволяет работать над оздоровлением отдельных органов.

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ, кандидат исторических наук Юлия Надехина рассказала об истории и традициях Дня ВМФ в России. По её сведению, несмотря на то что День Военно-морского флота официально был учрежден только в 1939 году, праздники в его честь проходили и раньше — в частности, устраивались парады военных кораблей, торжественные смотры судов и артиллерийские салюты.

— Заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью ГУУ Василий Старостин считает, что ИИ может быть полезен как для студентов, так и для администрации вузов. «Администрация вуза может использовать технологии ИИ для прогнозирования жизненного цикла образовательных программ на основе востребованности выпускников в комплексе с анализом трендов рынка. Также ИИ помогает распределять учебную нагрузку», – отмечает эксперт.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ГУУ Андрей Стариковский рассказал об опасностях старых подключений Wi-Fi. Особо опасны открытые Wi-Fi-сети, поскольку зачастую имеют слабую защиту. Мошенник может создать сеть аналогичную Wi-Fi кофейни, ресторана, развлекательного или торгового центра. Ваш смартфон автоматически подключается к «знакомой» сети и это позволяет похитить пароль от мобильных банков, авторизацию в соцсетях, доступ к почте, фото, видео.

А официальный канал ГУУ в «Телеграме» ещё раз напоминает об усилившейся активности мошенников по отношению к сотрудникам высших учебных заведений. Руководство ГУУ уже делало рассылку по этому поводу, но доверчивость преподавателей пока остаётся на прежнем уровне. Будьте бдительны!

Также не забывайте подписываться на университетский канал в «Дзен». Там есть уникальные материалы, которых не найти на сайте. Например, правила цифрового этикета, секреты правильной постановки цели, элементы идеального плана и даже подробные результаты исследования об отношении молодежи к анимэ. А вот доступ к полному отчету и мнение экспертов о результатах исследования можно найти только на официальном сайте.

Следите за ГУУ везде и не пропустите ничего. Синоптики обещают дождь, так что не забывайте зонтики и куртки. Приятных выходных.

