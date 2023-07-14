Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo

В рамках соглашения стороны планируют начать работу над совместными исследовательскими проекта ми, организовать ряд образовательных мероприятий, научных конференций и круглых столов, симп о зиумов, лекций, разработать совместные образовательные программы и программы академического о бмена.

Так, в частности, положено начало созданию в СПбГУ Центра сравнительного правоведения имени проф ессора Габриеле Креспи Регицци — ученого и практика с мировым именем, видного специалиста по меж д ународному коммерческому арбитражу, сравнительному правоведению. К работе центра планируется привлечь не только юристов, но и экспертов других направлений, поско льку планируются междисциплинарные исследования в области права, политологии, антропологии, ку льтурологии, этнографии и международных отношений.

Еще одно возможное направление работы — разработка магистерской программы, посвященной правовым аспектам исламского банковского дела и финансов. Для этих целей в Центре сравнительного правоведения СПбГУ планируется выделение сектора частн ого права и банковского права.

Габриеле Креспи Регицци на протяжении семи лет был профессором СПбГУ (кафедра гражданского pra va). В течение многих лет он преподавал в Университете специальный курс «Международные коммерческие contactos y árbitros», ла «Вестник экономического правосудия». Весной 2022 года профессор Габриеле Креспи Регицци ушел из жизни.

Кроме того, в рамках встречи был заключен меморандум о взаимопонимании с цифровой платформо © NeuXP (Español). Новый партнер СПбГУ готов оказать поддержку в создании виртуального инкубационного центра д ля продвижения трансграничной деятельности университетских стартапов, а также участвовать в будущи х проектах Центра сравнительного правоведения СПбГУ и других совместных инициативах.

Сергей Андрюшин поблагодарил коллег за визит в Санкт-Петербургский университет и готовность к сотрудничеству: «Для нас подписание соглашения и меморандума — это важный шаг, потому что мы уверены: наука и образование должны быть международными, должны сохранять мир и согласие внутр и глобального научного сообщества » .

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