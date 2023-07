В Политехе прошли выпускные церемонии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В течение двух недель в кампусе университета царила атмосфера праздника. Более шести тысяч выпускников — магистров, специалистов и бакалавров —получили свои дипломы об окончании Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Как и в прошлом году главным событием этих мероприятий стал единый Выпускной университета, который прошел 30 июня. Он начался у Главного учебного корпуса с награждения «золотых выпускников». И продолжился традиционной торжественной церемонией на площади у Научно-исследовательского корпуса, которая дала старт большому университетскому музыкальному празднику «Это. Лето. Лепота». Примечательно, что в этом году на праздник были приглашены не только магистры, специалисты и бакалавры 2023 года, но и выпускники Политеха прошлых лет.

С 29 июня по 10 июля в университете проходили выпускные церемонии Институтов, которые проводились в Читальном зале Фундаментальной библиотеки, Большой физической аудитории Главного учебного корпуса и Научно-исследовательском корпусе. Несмотря на широкий выбор локаций, неизменными оставались торжественная обстановка и выпускная атрибутика — академические мантии и шапочки-конфедератки с кисточками.

Ректор университета, академик РАН Андрей Рудской в своем видеопоздравлении к выпускникам Политеха 2023 года отметил: Несколько лет назад вы стали студентами университета, прошли долгий и тернистый путь получения знаний. Позади годы упорной работы, зачеты, экзамены, курсовые и дипломные проекты, студенческие строительные отряды. Вы получили высшее образование в главном техническом вузе нашей Отчизны и покидаете университет квалифицированными специалистами. По-разному сложится ваша судьба, вы найдете себя в самых разных сферах деятельности. Но мы искренне надеемся, что неизменной останется ваша верность университету, который дал вам путевку в жизнь, сформировал интересы и приоритеты, связал узами настоящей дружбы и политехнического братства, не знающего границ .

Ректор пригласил всех выпускников принять участие в празднествах, посвященных юбилею Политехнического университета, который в 2024 году отмечает свое 125-летие. Директора институтов и высших школ, преподаватели, представители организаций-партнеров и послы Политеха

в ходе торжественных церемоний также обратились к выпускникам с поздравлениями и напутственными словами. Все участники церемоний получили знаки выпускника, а магистры 2023 года — выпускные фотоальбомы, которые уже стали традиционным подарком университета новому поколению политехников.

Дорогие выпускники! Еще раз от всей души поздравляем вас с получением высшего образования! От всего сердца желаем побед и свершений, счастья, благополучия и уверенности в своих силах. Пусть вам сопутствуют удача и успех во всех замыслах, планах и начинаниях.

