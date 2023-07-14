«Вычислительные методы исследования в науках о материалах» — школа-интенсив для студентов и аспир антов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

8 — 10 сентября в МФТИ состоится школа-интенсив «Вычислительные методы исследования в науках о ма териалах». На школу приглашаются студенты 3-4 курсов бакалавриата, студенты магистратуры и аспиранты.

В рамках трехдневного интенсива пройдут лекции ведущих ученых в области вычислительного мате риаловедения и практические занятия, посвященные применению атомистического моделирования и методов машинного обучения в задачах предсказания свойств материалов.

В вечернее время для участников школы состоятся занятия, посвященные практике публичных выс туплений и построению научной карьеры, а также встречи с молодыми учеными, на которых они подел ятся своим опытом и ответят на вопросы участников.

Школу-интенсив организует лаборатория многомасштабного моделирования в физике мягкой материи Л ФИ МФТИ. Вместе с ней мероприятия школы готовят лаборатория компьютерного дизайна материалов МФТИ, ц ентр компьютерного моделирования неорганических и композитных наноразмерных материалов ИБХФ РА Н и лаборатория методов искусственного интеллекта для разработки материалов Сколтеха.

«Вычислительное материаловедение — это обширная область, которая в последние годы активно берет на вооружение все новинки методов машинного обучения. Естественно, рассказать об этом в деталях за три дня, которые будет длиться школа, невозможно. Но мы и не пытаемся. Наша цель сейчас — познакомить студентов с основными актуальными трендами в этой научной обла сти. Мы рассматриваем эту школу как первый шаг в создании на базе МФТИ устойчивого комьюнити экс пертов и заинтересованных студентов и уже готовим программу дальнейших семинаров, которые будут проходить в смешанном онлайн/оффлайн формате. В подготовке участвуют сотрудники сразу нескольких лабораторий МФТИ, Сколтеха, ИБХФ РАН, так что суммарная область экспертизы у нас довольно обширная», — рассказывает Никита Орехов, кандид ат физико-математических наук, заместитель заведующего лабораторией многомасштабного моделиров ания в физике мягкой материи ЛФИ МФТИ.

Чтобы принять участие в школе, нужно зарегистрироваться на сайте школы до 10 августа, приложив к анкете резюме и мотивационное письмо. На сайте также представлены лекторы школы, темы практических занятий, ответы на частые вопросы. Следить за новостями и анонсами, а также задавать вопросы можно в телеграм-канале лаборатории многомасштабного моделирования в физике мягкой материи.

Участие в школе бесплатное. Организаторы позаботились о кофе-брейках во время занятий и о выделении мест в общежитии МФТ И для иногородних участников.

Школа-интенсив «Вычислительные методы исследования в науках о материалах» проводится в рамках стр Програм мы развития МФТИ «Приоритет 2030».

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