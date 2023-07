13.07.2023 Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Prezydentem Republiki Korei Yoon Suk Yeolem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Prezydentem Republiki Korei Yoon Suk Yeolem13.07.2023

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Republiki Korei Yoon Suk Yeolem. Política poświęcili szczególną uwagę kwestiom dwustronnym. Polska intensywnie współpracuje z Republiką Korei w zakresie wojskowości, a także nowoczesnej infrastruktury i energetyki. Szef polskiego rządu poruszył także kwestie międzynarodowe oraz polsko-koreańskie stosunki kulturalne.

Modernizujemy polską armię ze wsparciem koreańskich technologii

Polska rozbudowuje swoje siły zbrojne – zwiększamy liczbę żołnierzy, tworzymy nowe jednostki oraz kupujemy najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Republika Korei jest jednym z naszych partnerów w tym procesie. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Republiki Korei było okazją do omówienia poszczególnych kwestii związanych z polsko-koreańską współpracą wojskową.

Już w tym roku dotarły do ​​nas pierwsze dostawy koreańskiego uzbrojenia dla polskich żołnierzy – nowoczesne czołgi K2, armatohaubice K9 oraz samoloty FA-50.

Technologie przyszłości i zaawansowana infrastruktura

Rozwijamy energetykę jądrową w Polsce – zabezpieczamy w ten sposób nasze bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Polska współpracuje w tym zakresie również z koreańskimi partnerami. Pozyskujemy nowoczesne i bezpieczne technologie produkcji energii jądrowej. Premier Mateusz Morawiecki omówił z prezydentem Republiki Korei szczegóły oraz perspektywy współpracy w tej kwestii.

Politycy poruszyli również temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przy tym projekcie, nasze kraje wymieniają się cennym doświadczeniem przy budowie zaawansowanej infrastruktury komunikacyjnej.

Stosunki polsko-koreańskie rozwijają się bardzo intensywnie

Szef polskiego rządu i prezydent Republiki Korei rozmawiali podczas spotkania o dalszym rozwoju naszych stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych. Republika Korei jest jednym z kluczowych partnerów ekonomicznych Polski w Azji. W ostatnich latach obroty handlowe dynamicznie rosły i osiągnęły rekordową wartość ponad 10 mld USD.

Oprócz handlu z Polską, koreańskie firmy decydują się także na inwestycje w naszym kraju – wśród nich to m.in. LG oraz SK Nexilis. Inwestycje koreańskie to przypływ zaawansowanych technologii i innowacji, które tworzą wysokopłatne miejsca pracy dla Polek i Polaków.

