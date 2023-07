13.07.2023 Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Organizacje mogą korzystać z kolejnych funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

W ramach konta organizacji można złożyć pełnomocnictwa UPL-1 i zawiadomienia OPL-1, a także przeglądać informacje o pełnomocnictwach.

Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, od 21 czerwca br. mogą korzystać z usług, które wcześniej były oferowane w e-US wyłącznie osobom fizycznym. W ramach konta organizacji można m. en. szybko i wygodnie wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US, składać pisma do KAS, bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, składać zawiadomienie ZA W-NR i przeglądać swoje dane rejestracyjne.

Dzięki wprowadzeniu nowych funkcjonalności, organizacje mają możliwość złożenia w swoim imieniu pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 i zawiadomie ñ o ich zmianie lub odwołaniu OPL-1.

Dodatkowo w ramach konta organizacji została udostępniona lista pełnomocników, gdzie oprócz pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, użytkownik będzie mógł przegląda ć także informację o aktywnych pełnomocnictwach ogólnych.

