Центры госуслуг и московский транспорт рассказали о добрых делах своих сотрудников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начался совместный проект центров госуслуг и московского транспорта «Делай добрые дела». Москвичи узнают, как работники офисов и столичного метро оказывают помощь и поддержку и находят выход из любой ситуации. Истории о спасении из огня на пожаре, родах на станции и поиске хозяев для бездомных животных можно увидеть на специальных экранах в транспорте, офисах «Мои документы» и на улицах города.

«На улицах Москвы, в центрах госуслуг, в метро и наземном транспорте начался проект “Делай добрые дела”. Он рассказывает о примерах искреннего, отзывчивого отношения сотрудников центров “Мои документы” и Московского метрополитена к посетителям и пассажирам. Больше пяти лет назад в центрах госуслуг мы открыли проект “Искренний сервис”. Сегодня офисы “Мои документы” работают по самым высоким стандартам предоставления государственных услуг. И не просто по стандартам, а превосходя их. Это места притяжения, приходя в которые жители могут рассчитывать на искреннюю помощь сотрудников. Истории на экранах в метро и центрах госуслуг еще раз доказывают это», — отметила Кристина Сиротинина, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям офисов «Мои документы».

Увидеть истории проекта «Делай добрые дела» можно до конца месяца на улицах Москвы, в салонах наземного транспорта, на экранах в вагонах столичного метро и во всех центрах госуслуг. Познакомиться с проектом можно и онлайн на официальном сайте центров госуслуг.

«Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов поставил задачу не просто быстро перевозить пассажиров, но делать это с максимальной заботой и вниманием к ним. В команде Московского метрополитена каждый сотрудник несет ответственность за свою сферу деятельности, и всех их объединяет неравнодушие и отзывчивость, которые они проявляют к пассажирам. Мы с радостью поделились добрыми и захватывающими историями наших работников о помощи людям и животным в рамках проекта “Делай добрые дела” совместно с центрами госуслуг “Мои документы”», — отметила Юлия Темникова, советник заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

В Московском метрополитене с 2013 года работает Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сотрудники которого ежедневно помогают маломобильным пассажирам пользоваться столичным транспортом. Инспекторы центра сопровождают организованные группы школьников, пассажиров с нарушением слуха или зрения, функций опорно-двигательного аппарата, многодетные семьи, родителей с колясками и пожилых людей. Помимо этого, на инфраструктуре метрополитена проводится обучение собак-поводырей. Российская школа подготовки собак-поводырей Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» под контролем сотрудников ЦОМП обучает будущих помощников ориентироваться в метро, проходить через турникеты, спускаться и подниматься на эскалаторе, а также подавать хозяину упавшие вещи.

Кроме того, в метро установлены стойки «Живое общение». Сотрудники помогают пассажирам выбирать оптимальный маршрут, рассказывают о правилах провоза багажа и проездных билетах.

В декабре 2017 года в центрах госуслуг заработал проект «Искренний сервис». Его открытие стало очередным большим шагом в сторону развития клиентоориентированного сервиса в столице.

Госуслуги с душой: как работает проект «Искренний сервис»

С тех пор сотрудники офисов ежедневно не просто решают вопросы жителей столицы, а находят к ним индивидуальный подход. Они предлагают горожанам решения при возникновении всевозможных ситуаций, делают все, чтобы человек не остался наедине с возникшими трудностями.

Искренний сервис — отличительная черта центров госуслуг. Приходя в любой офис «Мои документы», горожане могут быть уверены, что их вопрос решится.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI