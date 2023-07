Ученые ГУУ принимают участие в международном проекте по разработке новых технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В июле 2023 года начинается очередной этап проекта ученых России и Вьетнама «Разработка технологий получения высокоэффективных защитных материалов от атмосферной коррозии с использованием сырья растительного происхождения и фторсодержащих поверхностно-активных веществ», реализация которого запланирована с 2020 по 2024 год. Его цель – обеспечение высокой антикоррозийной устойчивости транспортных средств и строительных конструкций для отраслей народного хозяйства и оборонной промышленности.

Ответственным исполнителем проекта является проректор ГУУ Мария Карелина, а одним из исполнителей – младший научный сотрудник Управления координации научных исследований ГУУ Владимир Ершов. Руководство научным коллективом осуществляет заведующий кафедрой материаловедения и технологии машиностроения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Сергей Гайдар. В коллектив входят также ученые Южного отделения совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропический центр).

В рамках предстоящего этапа, который продлится с июля по декабрь 2023 года, планируется проведение следующих работ:

Проверка образцов при натурных испытаниях, оценка результатов испытаний второй партии.

Исследование и синтез антикоррозионных ингибиторов из фторсодержащих соединений.

Изготовление антикоррозионных средств на основе фторсодержащих ингибиторов и растворителей.

Проведение испытаний третьей партии образцов для оценки антикоррозионной способности защиты от коррозии металлов фторсодержащих средств.

Проведение плановых осмотров образцов.

Работы по проекту проводятся на базе лаборатории Южного отделения Тропического центра и Климатической испытательной станции (КИС) Кон Зо. В октябре группа российских ученых проведет очередные испытания на базе Климатической испытательной станции. Результатом проведения испытаний данного этапа станет получение 10 образцов антикоррозионных ингибиторов из фторсодержащих соединений и 10 образцов готовых антикоррозионных средств на основе фторсодержащих антикоррозионных ингибиторов, а также получение экспериментальных данных по защитным свойствам и эффективностям материалов.

На предыдущих этапах проекта исследовательский коллектив провел серию испытаний металлических образцов на коррозионную стойкость при применении ингибиторов коррозии на основе сырья растительного происхождения. Результаты лабораторных испытаний после 100 циклов показали, что по своим защитным свойствам масло на основе растительных жиров значительно уступает консервационному составу на основе ингибитора амида жирных кислот. Полученные ингибиторы являются перспективным заделом для получения высокоэффективных защитных материалов с применением пленкообразователей и загустителей.

