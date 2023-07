Трое молодых учёных Политеха получили престижную награду РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановлением президиума Российской академии наук от 27 июня присуждены медали РАН с премиями для молодых ученых и для обучающихся по образовательным программам организаций высшего образования по итогам конкурса 2022 г. В числе награждённых трое сотрудников Политеха — Александр Дроздов, Ольга Соловьёва и Любовь Маренина.

Российская академия наук ежегодно присуждает за лучшие научные работы 21 медаль с премиями молодым учёным России и 21 медаль с премиями студентам высших учебных заведений России. Размер премии победителям конкурса 2022 года составляет 50 тыс. рублей для молодых учёных и 25 тыс. рублей для студентов. В этот раз в списке награждённых есть и наши политехники.

Команда молодых учёных:

доктор технических наук, доцент Высшей школы энергетического машиностроения Александр Дроздов;

кандидат технических наук, доцент Высшей школы энергетического машиностроения Ольга Соловьёва,

кандидат технических наук, старший преподаватель Высшей школы энергетического машиностроения Любовь Маренина;

Все они получили награду РАН в направлении «Проблемы машиностроения, механики и процессов управления» за работу «Исследование течения газа в проточных частях центробежных компрессоров, разработка математических моделей и создание метода оптимального проектирования компрессоров на их основе».

Награды присуждаются в целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей, содействия профессиональному росту научной молодежи, поощрения творческой активности молодых учёных России и студентов высших учебных заведении России в проведении научных исследований. Поздравляем победителей!

