Симуляционные центры и практика в ведущих больницах: как учат в медицинских колледжах Москвы

В шести медицинских колледжах Департамента здравоохранения города Москвы идет набор абитуриентов. Медицинские колледжи № 1, 2, 5, 6, 7 и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия в этом году готовы принять более 3,5 тысячи студентов. При этом количество бюджетных мест на 2023/2024 учебный год увеличено на 10 процентов. Прием ведется по шести специальностям. Будущие фельдшеры, медсестры и медбратья, лаборанты, акушеры, зубные техники и массажисты учатся на современном оборудовании и проходят практику в крупнейших городских больницах и поликлиниках.

Как изменилась подготовка среднего медицинского персонала за последние годы, может ли манекен перестать дышать и закатить глаза, как практические занятия минимизируют риск ошибиться с настоящим пациентом, какими качествами должны обладать лаборанты, а какими — медсестры и медбратья. Об этом и многом другом корреспонденту mos.ru рассказали руководители колледжей, заведующий структурным подразделением и сами студенты.

Преподаватели-профессионалы и много практики

Поступить в медицинские колледжи Департамента здравоохранения города Москвы можно на специальности «сестринское дело», «лечебное дело», «акушерское дело», «лабораторная диагностика», «стоматология ортопедическая» (направление доступно в том числе для слабослышащих) и «медицинский массаж» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). На всех направлениях преподают профессионалы с опытом работы в системе здравоохранения.

В последнее время учебная программа в медицинских колледжах меняется в соответствии с развитием столичной медицины. Совершенствование учебного процесса позволяет начать профессиональную адаптацию с первых дней обучения в медицинском колледже. Практики становится больше, ее вводят уже на первом курсе.

Интерактивный анатомический стол и манекены-роженицы

На вопрос, как сегодня удается быстрее перейти от чтения учебника к практике, ответил заведующий структурным подразделением «Лечебное дело» колледжа № 7 Валерий Евтушенко.

«Лет 20 назад, когда я учился, из симуляторов были разве что муляжи для инъекций. И то на них было трудно работать. Сейчас манекены реалистично имитируют тело человека (его рост, вес, кожу), воссоздают симптомы заболеваний. Перед практикой в больнице и в службе скорой помощи обучающиеся оттачивают навыки до автоматизма. Симуляторы, тренажеры и программы позволяют раньше интегрировать студентов в профессию и сделать переход от учебного класса к настоящим пациентам более плавным», — отметил преподаватель.

По программе «лечебное дело» готовят фельдшеров скорой помощи. С первого курса они пользуются интерактивным анатомическим столом «Пирогов», на котором можно изучить анатомию человека, рассмотреть, как выглядит каждый орган в здоровом состоянии или при патологии. Стол используют как на занятиях, так и в домашней работе — он доступен студентам через мобильное приложение.

Затем будущие фельдшеры начинают заниматься на симуляторах и тренажерах. Симуляторы для диагностики заболеваний сердца и легких способны воспроизводить сердечные и дыхательные шумы. Студенты различают особенности дыхания при разных патологиях, выявляют хрипы или шум трения плевры. Так называемые травммены воссоздают распространенные травмы, а манекен-роженица даже кричит при схватках.

В прошедшем учебном году в медицинских колледжах столичного Департамента здравоохранения ввели регулярную оценку уровня освоения практических навыков. Ее проводят перед практикой и после нее, фиксируя динамику.

«Преподаватели могут отследить прогресс группы. Если определенный навык хромает у одного обучающегося, значит, с ним нужно поработать индивидуально. Но главное, что студенты могут контролировать себя сами. К нам приходят ребята мотивированные, выбравшие профессию осознанно. Они настроены на то, чтобы совершенствовать себя. Благодаря систематической проверке они понимают, чему нужно уделить особое внимание», — добавил Валерий Евтушенко.

Хорошим специалистом невозможно стать без практических навыков, особенно это касается профессий, связанных с жизнью людей. Поэтому студенты-медики проходят практику на каждом курсе. Чтобы закрепить теоретические знания, важно сделать первые практические шаги под руководством действующего специалиста.

Во время стажировки на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова студенты вместе с опытными врачами выезжают на реальные вызовы, где могут увидеть процесс оказания первой помощи. Как правило, после окончания обучения выпускники медицинских колледжей по специальности «лечебное дело» трудоустраиваются фельдшерами скорой и неотложной медицинской помощи.

Эмпатия, внимательность и клиническое мышление

Медицинский колледж № 2 также оснащен современным оборудованием. Здесь обучают по специальностям «лечебное дело» и «сестринское дело». Студенты отрабатывают навыки транспортировки пациентов с помощью манекенов и настоящей рельсовой системы для подъема и перемещения людей, которая установлена в колледже. В обучении используют и «Виртуального пациента». Это программа-симулятор интерактивных сценариев, где моделируются частые и редкие случаи в медицинской практике.

По словам директора колледжа № 2 Ольги Алекперовой, будущие медицинские сестры и братья должны уметь брать кровь, ставить капельницы, вводить инъекции, ухаживать за больными. Не менее важные навыки — знать язык невербального общения, учитывать моральное и физическое состояние пациента при взаимодействии с ним.

«Уже при приеме на обучение мы проверяем эмпатийный потенциал абитуриента. Спрашиваем, например, готов ли он подойти к незнакомому человеку и выяснить, как тот себя чувствует. А в процессе обучения мы эмпатию развиваем. Ведь медсестра и медбрат ближе всего к больным», — подчеркнула Ольга Алекперова.

Она пояснила, что пациенты могут вести себя беспокойно или быть подавленными. Прежде всего нужно понять причину — это состояние связано с заболеванием, с проблемами дома, с настроением? Затем следует найти подход, благодаря которому человек успокоится. Кто-то ждет, чтобы его пожалели, других лучше приободрить.

«А бывает так, что пациент не говорит, после инсульта у него парализовало половину тела. Распознать у него боль, чтобы помочь, — задача не из легких. Но в нашем колледже учат и этому. Студенты знают, что даже приподнятые брови и непроизвольные звуки могут служить признаками боли. Профессиональные навыки пригождаются ребятам и в обычной жизни: они становятся более чуткими с родными и близкими», — поделилась директор.

Если медсестрам и медбратьям необходимо развивать эмпатию, то лаборантам — внимательность. Направление «лабораторная диагностика» открыто в медицинском колледже № 1. Во время пандемии коронавируса оно стало особенно востребованным, так как успех противостояния этой инфекции напрямую зависел от методов и технологий лабораторной диагностики, уточнила Анжела Геккиева, директор колледжа.

«Лабораторные техники проводят анализы биологических материалов. По полученным результатам врачи ставят диагнозы и прописывают лекарства. Если же исследование провести с ошибками, то и лечение назначат неправильное. Нюансов много: надо грамотно подготовить материал, соблюсти технологическую цепочку всего исследования. Поэтому главные качества, которыми должен обладать лаборант, — внимание к мелочам и ответственность», — объяснила Анжела Геккиева.

В симуляционном центре колледжа № 1 установлено такое же оборудование, как и в современных лабораториях: анализаторы, центрифуги, вытяжные шкафы, микроскопы. Коагулограмма (анализ крови на свертываемость), иммунологические, биохимические исследования, тесты на гормоны и ферменты — такие сложные исследования проводят обучающиеся на занятиях. Затем начинается практика в лабораториях, где студенты под присмотром преподавателей работают уже с настоящим биоматериалом, а не имитатом (искусственным биоматериалом).

На всех специальностях в медицинских колледжах учат клиническому мышлению. Студенты разбираются в причинах тех или иных симптомов и рассуждают, какую помощь нужно оказать. Лабораторные техники проводят тщательный анализ биологического материала, поступившего из поликлиник, стационаров, а также его подготовку еще до проведения основного исследования, так как ошибки на этом этапе могут привести к критическому искажению данных и потере времени при установлении правильного диагноза.

«Учеба в условиях, максимально приближенных к реальности»

Студент Константин Коновалов, обучающийся по специальности «лечебное дело» медицинского колледжа № 7, переходит на последний, четвертый курс, после чего исполнит мечту детства — стать фельдшером скорой помощи. На эту профессию его вдохновила бабушка, которая работала там же. В беседе с mos.ru он вспомнил, почему выбрал именно этот колледж.

«На дне открытых дверей меня поразило, сколько тут оборудования: муляжи, аппараты, копия настоящей кареты скорой помощи. В машине лежит манекен, на нем можно потренировать размещение пациента на каталке, проверить пульс. Имитируя инсульт или инфаркт, муляж закатывает глаза, у него останавливается дыхание. Только что поднималась грудная клетка — и перестала? Значит, нужно срочно провести сердечно-легочную реанимацию. Учеба проходит в условиях, максимально приближенных к реальности», — рассказал Константин Коновалов.

Студенту было важно научиться быстро распознавать жизнеугрожающее состояние и оказывать экстренную помощь. Симуляторы помогли ему в этом. Ассистируя врачам при настоящей сердечно-легочной реанимации и родах, Константин Коновалов был уверен в своих силах.

А Анна Стуженова, студентка колледжа № 2, обучающаяся по специальности «сестринское дело», рада, что оказалась в команде единомышленников. Она оканчивает четвертый курс. Еще ребенком Анна с замиранием сердца смотрела на работу медиков, они казались ей волшебниками, знающими рецепт от всех болезней.

«С возрастом в сказки верить перестала, но медицина так и осталась волшебством. В колледже меня окружают такие же влюбленные в медицину люди. Мы участвуем в конференциях, посещаем хосписы, занимаемся волонтерством. Преподаватели делятся с нами историями из собственного опыта, всегда поддерживают и дают советы. Они — наши наставники, и мы на них равняемся», — призналась студентка.

Подать заявление на поступление в медицинский колледж можно онлайн на портале mos.ru. Набор продлится до середины августа. Выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации. Они востребованы в поликлиниках, больницах и других столичных медорганизациях.

