Сергей Собянин: Новый павильон «Атом» на ВДНХ откроется в ноябре

В ноябре на ВДНХ состоится открытие павильона «Атом». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Он станет самым современным научно-технологическим выставочным комплексом в мире, рассказывающим про историю и новейшие достижения атомной отрасли, а также культурно-образовательной площадкой», — отметил Мэр Москвы.

Экспозиция павильона будет разделена на несколько зон, таких как «Советский атомный проект», «Время первых» и «Современная атомная промышленность». На интерактивном детском этаже «Атомариум» планируют показывать лабораторные эксперименты и опыты.

«Атом» — уникальный архитектурный объект с четырьмя надземными и тремя подземными этажами. Стеклянный фасад станет огромной витриной для инсталляций.

Площадь выставочного центра составит около 25 тысяч квадратных метров. Одновременно в нем смогут находиться до 2100 человек. В павильоне будут проводить выставки, лекции и деловые встречи.

На крыше разместят ресторан с витражным остеклением и террасой, откуда посетителям откроется панорамный вид на Главную аллею ВДНХ.

Строительство павильона подходит к завершению.

