Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Молочно-раздаточные пункты Москвы получили почти 80 тысяч тонн продукции по офсетному контракту. Договор подписали с двумя столичными молокозаводами три года назад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«По договору комбинаты модернизировали и запустили новые производства. Мы же взамен гарантировали закупку продукции этих предприятий», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Поставлять продукты в рамках офсетного контракта начали в прошлом году. Это сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре и прочее.

Сегодня эти комбинаты обеспечивают около 20 процентов потребности горожан в молочных продуктах. Кроме того, заводы поставляют товары практически во все регионы России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI