«Приключения и сказки в иллюстрациях»: в галерее «Беляево» открывается выставка московской художницы

В филиале галереи «Беляево» (выставочный зал на улице Академика Варги, дом 3) 14 июля открылась выставка «Приключения и сказки в иллюстрациях» московской художницы-иллюстратора Анны Хопты.

В экспозиции представлены работы к приключенческим романам Теофиля Готье «Капитан Фракасс», Артура Конан Дойла «Затерянный мир», Роберта Льюиса Стивенсона «Алмаз раджи», рассказам Эдгара Аллана По из книги «Золотой жук», к сказке Александра Дюма «Человек, который не мог плакать».

Анна Хопта сотрудничает с крупными книжными издательствами и проиллюстрировала уже более 30 книг.

Среди проиллюстрированных художницей книг — произведения мировой классики, приключенческая литература, сочинения современных авторов, известные сказки и рассказы. С помощью грамотной композиции и тщательно подобранной палитры иллюстрации погружают читателя в атмосферу разных исторических эпох, дают возможность увидеть красочные пейзажи, рассмотреть пышные наряды и детали убранства, поближе познакомиться с характерами персонажей. Чаще всего Анна работает в смешанной технике, помимо графики и акварели, для создания изображений автор активно применяет цифровые технологии.

Посмотреть выставку «Приключения и сказки в иллюстрациях» можно до 31 марта 2024 года.

