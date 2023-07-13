«Приключения и сказки в иллюстрациях»: в галерее «Беляево» открывается выставка московской художн ицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В филиале галереи «Беляево» (выставочный зал на улице Академика Варги, дом 3) 14 июля открыла сь выставка «Приключения и сказки в иллюстрациях»московской художницы-иллюстратора Анны Хопты.

В экспозиции представлены работы к приключенческим романам Теофиля Готье «Капитан Фракасс», Ар тура Конан Дойла «Затерянный мир», Роберта Льюиса Стивенсона «Алмаз раджи», рассказам Эдгара Алла на По из книги «Золотой жук», к сказке Александра Дюма «Человек, который не мог плакать».

Анна Хопта сотрудничает с крупными книжными издательствами и проиллюстрировала уже более 30 кн иг.

Среди проиллюстрированных художницей книг — произведения мировой классики, приключенческая ли тература, сочинения современных авторов, известные сказки и рассказы. С помощью грамотной композиции и тщательно подобранной палитры иллюстрации погружают чит ателя в атмосферу разных исторических эпох, дают возможность увидеть красочные пейзажи, рассмо поближе познакомиться с характерами персонажей. Чаще всего Анна работает в смешанной технике, помимо графики и акварели, для создания изображени й автор активно применяет цифровые технологии.

Посмотреть выставку «Приключения и сказки в иллюстрациях» de 31 de marzo de 2024

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