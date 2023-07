Политех на международном молодежном форуме «Инженеры будущего – 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Международный промышленный молодежный форум «Инженеры будущего — 2023» — ежегодное мероприятие для молодых специалистов и инженеров. Оно было организовано при участии ведущих компаний — ГК «Ростех», «Союз машиностроителей России», НО «Ассоциация лиги содействия оборонным предприятиям», Росмолодёжь и других. Молодежный форум поддержан Правительством Тульской области и прошёл в селе Бунырёво в формате летнего лагеря. Мероприятие стало по настоящему масштабным — более 1000 участников представляли Россию и ещё 70 государств.

Программа была весьма насыщенной: образовательная часть по 15 различным направлениям; деловая программа, где выступили около 500 спикеров из более чем 60 ведущих российских промышленных холдингов и научных организаций; увлекательные экскурсии по области; культурно-массовые и спортивные мероприятия. А также выставка экспонатов и продуктов инновационных разработок крупнейших предприятий, входящих в состав «Союза машиностроителей России».

Политехнический университет направил для участия в форуме одного из лучших иностранных студентов СПбПУ, магистра 2 курса Высшей школы физики и технологий материалов ИММиТ, гражданина Индонезии Иманулла Тегу. Помимо участия в деловой и образовательной программе, команды молодых инженеров и разработчиков работали над практическими задачами и инженерными проектами. Сборная команда, куда вошел Иманулла Тегу, разрабатывала проект по очистке и утилизации космического мусора в рамках направления «Авиамоделирование и динамика полета». В работе над проектом «Утилизация вышедших из строя спутников» студенту СПбПУ пригодились и навыки проектной работы, и уникальные знания, полученные при обучении в магистратуре по направлению «технологии композитов и материалов».

Павел Неделько, помощник проректора по международной деятельности СПбПУ, курирующий работу с иностранными студентами, подчеркнул: Наша задача — содействовать максимальной вовлеченности наших иностранных студентов в молодежную повестку, инженерные сообщества, гуманитарные проекты. Это позволяет ребятам интегрироваться в российское пространство, установить профессиональные связи и дружбу, которая останется с ними даже после окончания учебы в университете .

Ключевые вопросы, обсуждавшиеся в ходе дискуссий на форуме, касались повышения качества российских технологических разработок в области машиностроения в условиях ускоренных темпов импортозамещения и необходимости использования отечественной продукции. Темами жарких споров и дебатов стали такие актуальные проблемы, как улучшение качества разработки беспилотных летательных аппаратов, увеличение конкурентоспособности и производительности предприятий в России путём роботизации и автоматизации, управленческие навыки для повышения эффективности работы сотрудников, новые композиционные материалы, космические путешествия на коммерческой основе, биотехнические системы, ускорение процесса повышения экологичности и производительности предприятий в рамках устойчивого развития, а также глобальные вопросы международного промышленного сотрудничества.

По моему мнению, этот форум очень важен для молодых специалистов и студентов старших курсов и аспирантов. Я рад, что мне довелось принять в нем участие. Огромная возможность предоставлена организаторами форума для обмена опытом и идеями среди начинающих и продвинутых инженеров. Для меня очень полезным оказалось то, что я смог узнать, какие конкретные задачи и вызовы есть сейчас в стратегических промышленных отраслях России, каким способом я могу помочь как молодой специалист решить эти задачи. То есть, это не просто ради личных и корпоративных рейтингов, а также ради продвижения технологий, науки и во благо мира , — отметил Иманулла Тегу.

