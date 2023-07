Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

8 июля состоялось торжественное вручение дипломов студентам, окончившим бакалавриат Механико-математического факультета Новосибирского государственного университета по программе «Инженерная школа: искусственный интеллект и прикладной инжиниринг». В рамках этого проекта в вузе с 2019 года реализуется подготовка инженеров нового типа.

За четыре года занятий ребята научились самостоятельно осваивать сложные дисциплины, работать в команде и выступать перед публикой. Так, например, они прошли курсы архитектуры нейронных сетей, машинного обучения и 3D-моделирования, приобрели сильную математическую базу и изучили различные языки программирования: С, С++, Python, C Sharp.

В прошлом году второкурсники Инженерной школы ММФ НГУ создали 3D-модель кампуса мирового уровня, который сейчас строит вуз в рамках национального проекта «Наука и университеты». Модель студентов частично отражает текущий проект, частично – художественный вымысел ребят.

— Программа обучения мне очень понравилась. Я считаю именно так должна выглядеть программа бакалавриата в современном мире. Помимо основных дисциплин, которые есть на ММФ, здесь присутствует много «эксклюзивов», доступных только студентам Инженерной школы. Так, благодаря курсам по ML (прим. – курсы машинного обучения), многие выпускники уже работают в крупных компаниях на роли Data Scientist-ов. Немаловажным аспектом также является отличнейший коллектив из студентов и преподавателей, которые тесно взаимодействуют как в стенах НГУ, так и вне. Я однозначно рекомендую эту программу, поскольку считаю что с ее помощью каждый студент может раскрыть весь свой потенциал, — поделился впечатлениями Михаил Тютюльников, выпускник Инженерной школы.

Для большинства студентов самым тяжелым на бакалавриате оказался первый курс, когда за короткий промежуток времени нужно было адаптироваться к новым условиям, огромному количеству информации и сложным предметам. По словам выпускников, для совмещения учебы и проектной деятельности нужно найти баланс, научиться отдыхать и правильно распределять нагрузку – тогда все будет хорошо.

— Четыре года назад у нас было запущено два проекта – исследовательская группа и Инженерная школа. На старте, когда эти две программы запускались, мне было очень страшно, потому что это что-то новое. Но, оказалось, давления на основной поток не произошло, наоборот, произошел дикий, колоссальный рост. Вы смогли общаться и с людьми, которые занимаются чистой наукой, и с людьми, которые занимаются инженерией, — обратился к выпускникам старший преподаватель кафедры программирования ММФ НГУ Сергей Болгарин. — Я бы хотел сказать последнее напутственное слово – выберите правильный проект своей жизни. От вашего решения сейчас зависит очень многое. Я бы хотел, чтобы вы, как настоящие математики, которые окончили Механико-Математический факультет, мыслили на восемь шагов вперед.

По окончании Инженерной школы перед студентами открываются множество перспективных дорог: кто-то реализует собственные стартапы, кто-то продолжает исследовательскую работу в лабораториях, а некоторые уходят в магистратуру, расширяя знания в области механики и инженерии.

— Я, например, с ребятами делаю фандомат – это умный контейнер для мусора, который автоматически может сортировать бутылки, пластик, стекло, алюминий. Соответственно, там внутри установлена нейросеть, которая обрабатывает данные с камер, датчиков и автоматически все определяет. Мы с ребятами все это самостоятельно сделали. Инженерная школа может научить и такому, — отметил Данил Сахаров, выпускник программы «Инженерная школа: искусственный интеллект и прикладной инжиниринг».

Инженерная школа – это не только про понимание сложного научного материала и углубление в мир технологий. Студенты, инженеры нового типа, также часто играют в настольные игры, устраивают интересные мероприятия, праздники и встречи, чтобы отвлечься от учебной суеты. Особая атмосфера – одна из главных характеристик сообщества ИШ.

— Я искренне считаю, что каждый выпускник нашего факультета прекрасен, и без разницы, куда он пойдет, – в науку, в инженерию, в образование, может он станет представителем творческой профессии. Лично я буду всецело его уважать, потому что это говорит о том, что он смог сделать свой ответственный выбор. Поэтому, хочу сказать вам, дорогие друзья, что мы будем бесконечно гордиться каждым из вас, — сказала Анастасия Карпенко, заместитель декана по развитию и соруководитель программы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI