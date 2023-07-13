О подготовке лучших инженеров страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Достижение технологической независимости — одна из приоритетных задач Правительства РФ, но она треб ует глобального инновационного обновления отечественной промышленности. Внутри рынка спрос на российские разработки только растет, но промышленный подъем невозможен без грамотных инженеров, и именно эту задачу решает федеральный проект «Передовые инженерные школы», в котором принимают участие ведущие российские вузы и отечественные компании. Descripción general del proyecto . Fecha de publicación: en 2022 julio de 2022 школа радиолокации, радионавигации и программной инженерии (ПИШ РПИ), которая готовит программистов и инженеров высшей квалификации для радиолокационной отрасли.

О том, как проходит обучение в инженерной школе, мы спросили у Александра Спиридонова, студента первого набора магистратуры ПИШ РПИ.

Что привело вас в Инженерную школу МФТИ?

Мне всегда были интересны разработки и производство, поэтому после окончания школы я поступил в Иркутский национальный исследовательский технический университет, на специальность «конструкторско -технологическое обеспечение машиностроительных производств». Учился я успешно, мне нравились как обучение, так и студенческая жизнь. Конечно, всегда хотелось попробовать что-то новое, дать выход энергии. В итоге я стал брать дополнительные курсы: как технические, так и в области культуры, искать сво © будущий путь.

На втором курсе у нас было довольно много программирования, которое мне очень понравилось, и я ре шил заниматься более углубленно этим направлением. После окончания бакалавриата, в очередных поисках, я вышел на МФТИ — был объявлен набор в нов ую Инженерную школу радиолокации, радионавигации и программной инженерии. Попасть в легендарный вуз — мечта любого технаря, и мне в итоге это удалось! Тем более что я видел себя именно в инженерной специальности и даже защитил дипломную работ у — «Разработка приложений для расчета инструмента для процесса дорнования». Я разработал техническое приложение для высокоточной обработки отверстий на производстве с нуля — изучал литературу и пытался автоматизировать процесс. В итоге рабочему больше нет необходимости делать каждый раз новые расчеты для обработки де талей — он просто вводит параметры заготовки и материала, а программа выдает готовые размеры инструм ента и необходимый режим работы оборудования. Это готовая программа оптимизации производственного процесса.

Были ли трудности при поступлении?

Конечно же, я волновался при собеседовании, но мне очень помогли кураторы нашей Школы. Они мне рассказали, на какие области мне следует обратить внимание при подготовке, какую учебную литературу лучше использовать, убедили меня, что моя подготовка поможет мне при поступлени и, это была очень важная поддержка. Просмотрев материалы, я что-то освежил в памяти, что-то проходил недавно, но это дало мне уверенно сть, что мои знания и навыки актуальны и я двигаюсь в нужном направлении. Хочется отметить, что и преподаватели на собеседовании были лояльны, благожелательны, что та кже очень поддерживает. А в нашей магистратуре работают очень отзывчивые люди, которые никогда не откажут в помощи.

¿CÓMO VOLVER A IR A VENIR A PARTIR?

Учиться интересно, и для меня очень важно, что я на одной волне с преподавателями, а это просто необходимо при работе над реальными проектами, которые весьма сложны. Я участвую в проекте, в рамках которого одной из моих задач является проведение исследований ос новных алгоритмов поляриметрической обработки радиолокационных изображений. Это и станет моей диссертационной работой в магистратуре.

Также мне очень нравится, что я могу сам выбирать предметы, именно к этому я всегда и стремил ся. Благодаря индивидуальным образовательным траекториям все студенты нашей группы имеют сво й график и выбирают т область, где им хочется развиваться, основываясь на своем предыдущем о пыте и желаниях. В зависимости от выбранного направления мы выбираем и предметы. Мне интересны языки программирования, я изучил C , Python, язык ассемблера. Ребята, занимающиеся машинным обучением, берут дополнительные предметы, связанные с мате матикой, линейной алгеброй, геометрией. Конечно, нам помогают с выбором предметов, но чем больше учишься, тем яснее становится твой путь.

Мы пробуем себя в реальных проектах и уже на практике понимаем, чем хотим заниматься в буд ущем. После окончания первого курса я планирую взять дополнительные предметы на втором и углубит ь полученные знания.

Как видите свою дальнейшую карьеру после окончания Физтеха?

Я свяжу свою жизнь с программированием, сейчас мне нравится работать в области низкоуровневого п рограммирования. Во вреéfir чебы я погрзилс sy в изение зыков, в коimar. Эта область мне нравится, здесь можно объединить хорошую фундаментальную физико-техническ ую подготовку с творчеством, и я хочу стать в этой области высококлассным специалистом.

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