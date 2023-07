Мост северного дублера Кутузовского проспекта успешно прошел испытания на статическое напряжение и колебания под нагрузкой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Мост через Москву-реку в составе северного дублера Кутузовского проспекта успешно прошел испытания на статическое напряжение и колебания под нагрузкой. Экспертное заключение подтвердило полное соответствие инженерного сооружения проектным требованиям. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В Москве продолжается строительство северного дублера Кутузовского проспекта в рамках концессионного соглашения. Некоторые его элементы уже находятся на завершающей стадии. Так, например, в конце июня была завершена укладка асфальта на мосту через реку Москву и установлена подсветка. Также он успешно прошел испытания на статическое напряжение и колебания под нагрузкой. Положительное заключение экспертизы получил съезд на Шелепихинскую набережную. Два искусственных сооружения северного дублера практически готовы к вводу в эксплуатацию. Осталось нанести дорожную разметку и установить указатели», — рассказал Владислав Овчинский.

Испытания проводили специалисты Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений. Согласно утвержденным правилам напряжение в главных балках и прогибы в арочных сечениях измерялись под нагрузкой, затем показатели сравнивались с расчетными значениями.

Директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев рассказал, что в качестве нагрузки для опорного сечения пролета длиной 150 метров использовалось 14 автосамосвалов весом 30 тонн. По команде они медленно перемещались, останавливаясь на предварительно определенных точках. Статические испытания проверяют способность моста выдерживать запроектированную нагрузку, динамические определяют период собственных колебаний сооружения.

Создание северного дублера Кутузовского проспекта — крупнейшая московская концессия. Соглашение с инвестором, заключенное сроком на 40 лет, предусматривает строительство платной автомагистрали от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД. Общая протяженность дороги составит более 20 километров, включая съезды, основной ход — 10 километров. Удобные развязки соединят ее с городской дорожной сетью. Новая автодорога разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе и улучшит транспортную ситуацию в районе делового центра и в целом на западе Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI