Москва станет площадкой проведения отборочных этапов чемпионатов профессионального мастерства

С 14 июля по 6 августа в столице пройдут отборочные этапы чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. В соревнованиях примут участие более 600 учащихся школ и колледжей из 73 субъектов Российской Федерации. Они будут состязаться по 45 направлениям в 19 колледжах, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

«Проведение соревнований такого уровня требует большой ответственности и внимания к деталям. На всех площадках будут созданы максимально комфортные условия, чтобы каждый участник смог проявить себя и достичь новых профессиональных высот. Мы ждем молодых мастеров в столице, верим в потенциал каждого и готовы поддержать их на этом пути. Желаем всем успеха и незабываемого опыта на соревнованиях профессионального мастерства», — отметила Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы.

Студенты колледжей продемонстрируют профессиональные навыки по 28 компетенциям, в числе которых «Монтаж и эксплуатация газового оборудования», «Структурированные кабельные системы», «Холодильная техника и системы кондиционирования». Школьники старше 14 лет будут соревноваться по 17 направлениям. Среди них — «Вожатская деятельность», «Производство мебели», «Цифровая метрология» и другие. В дни состязаний конкурсантов будут поддерживать 400 опытных наставников, которые уделяли много времени на подготовку участников. К соревнованиям также привлекут 135 представителей профессиональных сообществ из разных регионов России. Они будут задействованы в качестве координаторов соревнований, руководителей групп оценки и технических администраторов площадок.

От сборной Москвы на столичных площадках выступят 85 конкурсантов по 45 направлениям профессионального мастерства. Еще 193 участника из 78 образовательных организаций города отправятся на соревнования в 23 субъекта Российской Федерации. Самая большая делегация посетит Приморский край, где москвичи покажут свое мастерство по 13 компетенциям. Финал чемпионата высоких технологий состоится в сентябре в Великом Новгороде. Итоги чемпионата «Профессионалы» подведут в ноябре в Санкт-Петербурге.

Отборочные этапы чемпионатов в столице организует Московский центр развития профессионального образования совместно с федеральным оператором всероссийского чемпионата — Институтом развития профессионального образования.

20 июня в столичных колледжах началась приемная кампания. До 15 августа абитуриенты могут подать документы в электронном виде на портале mos.ru или в колледже с помощью экспертов приемной комиссии. На специальности, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием заявлений завершится 10 августа.

С полным списком документов можно ознакомиться на сайте Московского центра развития профессионального образования в разделе «Поступление». А узнать подробнее о востребованных специальностях — в разделе «Атлас профессий колледжей» на портале «Школа. Москва». Все актуальные новости и полезная информация о колледжах публикуются в телеграм-канале «Колледжи Москвы».

