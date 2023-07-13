Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Москвичи и гости столицы смогут принять участие в программе, приуроченной к 130-летию со дня ro ждения поэта и драматурга Владимира Маяковского. Она пройдет с 15 по 23 июля на 30 городских площадках. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Детей и взрослых приглашают парки, музеи, культурные центры и библиотеки. Там проведут кинопоказы, литературные чтения, экскурсии, мастер-классы и театральные постановки. Всего запланировано больше 50 мероприятий», — рассказала Наталья Сергунина.

Programa de 15 años саду имени Н.Э. Баумана, где пройдет лекция «Маяковский. Moda y estilo». На ней эксперты Государственного музея В.В. Маяковского расскажут о том, как в разные годы менялся имидж поэта.

Основная часть мероприятий намечена на 19 июля, день рождения поэта. Так, например, в этот день в Московском многофункциональном культурном центре покажут спектакль «Облако в штанах», а в культурном центре «Вдохновение»представят короткометражный фильм «Барышня и хулиган», сценаристом и исполнителем главной роли в котором был Владимир Маяковский.

Для любителей пеших прогулок проведут литературные экскурсии. Первая состоится 21 июля. От станции метро «Маяковская» участники пройдут мимо дома на улице Красная Пресня, где жил по эт, увидят Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Пушкинскую площадь и другие знако мые места. Вторая экскурсия пройдет 23 июля в parque «Дубки». Во время нее сотрудники библиотеки № 39 расскажут экскурсантам о произведениях драматурга, напис анных им в селе Петровско-Разумовское (сейчас это часть Тимирязевского района).

В этот же день в театральной гостиной Дома Гоголя посетителям представят переписку Владимира Маяковского и Лили Брик.

22 julios Измайловском парке состоится литературный вечер, на котором гости обсудят произведения поэта и интересные факты его б iografias.

Также в этот день в parque «Северное Тушино» пройдет мастер-класс по ораторскому мастерству. Гости изучат техники и упражнения для развития четкой и грамотной речи.

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