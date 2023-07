Лакомства и медикаменты: за полгода волонтеры Москвы передали в приюты более 10,5 тонны кормов и товаров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Волонтеры Москвы за полгода собрали и помогли передать в городские приюты более 10,5 тонны кормов, игрушек, медикаментов и других товаров, необходимых для животных.

Четвероногим друзьям помогают круглогодично. Добровольцы посещают приюты, гуляют с собаками, организовывают сборы корма, медикаментов и аксессуаров, помогают в поиске хозяев.

«В столице уже около 12 тысяч человек, кто готов безвозмездно помогать четвероногим друзьям. Заботиться о животных вместе с командой волонтеров Москвы могут горожане в возрасте от 14 лет. Присоединиться к сообществу можно на сайте. Для тех, кто хочет узнать больше о зооволонтерстве, мы разрабатываем ознакомительный онлайн-курс, который будет доступен уже этой осенью», — рассказал Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер».

В мае в столице в рамках проекта «Время добра» прошла акция «Накорми друга». За две недели москвичи собрали более 4,9 тонны сухого и влажного корма, круп и лакомств. В луганский приют «Помоги другу» отправили более 1,7 тонны товаров, в приют «Ковчег» — более 3,1 тонны. Для хвостатых передали более 1780 коробок медикаментов, 235 упаковок вакцин и растворов для инъекций, 654 упаковки пеленок, губок, перчаток, наполнителей для лотков и моющих средств, а также 686 единиц моющих и дезинфицирующих средств, контейнеров, клеток, лежанок и разных игрушек.

«Все, что нам прислали, очень нужно в ежедневной работе — корма хорошего качества и необходимые медицинские препараты. Недавно полицейские передали нам таксу, еще военные привезли четырех кошек и девятерых котят. Как раз этими медикаментами из столицы и лечили животных. Спасибо волонтерам и неравнодушным людям за все собранные предметы помощи. В Луганске знают, что Москва — город неравнодушных. Несколько москвичей даже взяли домой питомцев из нашего приюта», — рассказала Галина Гагара, сотрудник луганского приюта «Помоги другу».

В штабах «Москва помогает» регулярно собирают гуманитарную помощь для животных. За все время приютам передали более 10 тысяч единиц разных товаров для собак и кошек. Адреса пунктов приема можно найти здесь.

Как помочь?

Добровольцам всегда рады в приютах. Важно гулять и играть с животными — так они привыкают к общению с человеком. Кроме того, собак нужно приучать к поводку и командам. Любой желающий может выбрать зверя и стать для него куратором. Кураторы занимаются поиском хозяев для животного, регулярно посещают его и ухаживают за ним — вычесывают, моют и стригут. Можно также помогать сотрудникам приюта в бытовых вопросах: менять воду и мыть миски у животных, насыпать корм или приводить в порядок вольеры. Для перевозки животных, например к ветеринару, нужна помощь автоволонтеров. А медиаволонтеры помогают писать тексты на сайтах и в соцсетях, проводят фото- и видеосессии.

Москвичей ждут в гости приюты «Красная сосна», «Муркоша», «Ника», Husky help, «Домашний», «РусДог». Также можно записаться на выезд в приют вместе с волонтерским движением «Погуляй собаку».

Ближайший выезд волонтеров Москвы и движения «Погуляй собаку» планируется 27 июля в приют «Ника». Регистрация откроется на сайте «Мосволонтера». Участники прогуляются с животными на свежем воздухе и смогут помочь в хозяйственных вопросах. С собой можно привезти корм и медикаменты.

В течение года ежедневно можно приносить необходимые животным товары и оставлять их в боксах, которые располагаются в волонтерских центрах «Доброе место» по адресам:

— Ленинградский проспект, дом 5, строение 1;

— Зеленоград, корпус 145;

— Братиславская улица, дом 15, корпус 2.

Узнать больше о добровольчестве и поддержке животных можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», его странице в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале.

