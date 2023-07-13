Конкурс, аудиогид и не только: что изменится в работе Музея городского хозяйства по предложениям москвичей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный развитию Музея городского хозяйства Москвы. С 27 по 29 июня на этапе «Предлагай» жители делились идеями по развитию программы мероприятий и социальных сетей. Также горожане вносили предложения по организации детского досуга и созданию фирменных изображений для музея. По итогам экспертного отбора и голосования жителей в план реализации вошло 40 идей.

Теперь в Музее городского хозяйства Москвы будут проводиться лекции, связанные с деятельностью знаменитых ученых и изобретателей, детский конкурс стихотворений о работниках ЖКХ, на страницах учреждения в социальных сетях появится новый раздел «Электронная библиотека городского хозяйства». Также пройдут выставки работ учащихся детских художественных школ Москвы.

Участники проекта рассказали, что для удобства посетителей стоит установить в музее зарядные станции для телефонов, проводить виртуальные экскурсии и записать аудиогид. Также жители поделились, что хотели бы видеть в сувенирном магазине музея сумки с изображением экспонатов, тематическую канцелярию и кухонные принадлежности.

Музей городского хозяйства Москвы состоит из трех тематических зон: «Управление», «Квартира» и «Город». В каждой из них рассказывается, как устроена система городского хозяйства. В зале «Квартира» можно узнать все о работе лифтов, сортировке мусора и о том, откуда берется питьевая вода, тепло и электричество. На интерактивном макете Москвы в зале «Город» показано устройство современного мегаполиса с инженерными коммуникациями, скрытыми от глаз жителей. Здесь все это можно рассмотреть в деталях. Всего в музее 140 экспонатов, больше половины — интерактивные.

Платформу «Город идей» создали в 2014 году. Москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. К платформе присоединилось более 442 тысяч москвичей, реализовано уже свыше пяти тысяч идей. Горожане приняли участие в 47 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию и транспорту. Пользователи также могут предлагать свои идеи по развитию города круглосуточно в соответствующем разделе.

Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

На платформе «Город идей» начался проект, посвященный Музею городского хозяйства Москвы

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI