Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В Москве вдвое выросло число клинических исследований, которые планируется провести на базе столич ных медицинских учреждений при организационной и финансовой поддержке города. Фармкомпании и компании-разработчики могут ее получить, подав электронную заявку в Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы продолжаем оказывать поддержку фармацевтической отрасли, чтобы у жителей столицы всег да был доступ ко всем нужным препаратам, а мы были уверены в качестве и эффективности лекарств. Продуктивное взаимодействие города и фармбизнеса обеспечивает специально созданный Департамент клинических исследований. Он взял на себя роль единого центра коммуникации между всеми звеньями столичной экосистемы — медицинскими учреждениями, цифровыми возможностям московского здравоохранения, этическими ко митетами и другими элементами. Мы сотрудничаем уже с 10 фармкомпаниями, каждая из которых разрабатывает свою линейку препар атов и проводит сразу по несколько исследований. За последнее время число клинических исследований, запланированных к проведению и уже успешно стартовавших на базе наших медицинских учреждений, выросло более чем вдвое. Это уже 31 исследование по 22 заболеваниям, в том числе по профилям “онкология”, “эндокринология ”, “кардиология”, “пульмонология”, “гематология” y “хирургия”», — сообщила Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, по 14 таким исследованиям уже подобраны центры на базе московских больн иц и поликлиник, а по пяти центры подбираются сейчас. По двум исследованиям оказана помощь в наборе добровольцев, по девяти ведется подготовка разв ернутых баз для дальнейшей помощи в наборе пациентов. Город также оказывает финансовую поддержку клинических исследований препаратов, актуальных дл я столичной системы здравоохранения. За финансовой помощью сейчас обратились две фармкомпании по 10 иссследованиям. Для шести из них компании обратились в том числе и за помощью в организационных вопросах.

Организационная поддержка включает в себя оценку возможности проведения клинического исследова ния с нужным оснащением, формирование исследовательско й команды, набор пациентов (добровольцев), взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопро вождение и другие меры помощи. В рамках финансовой поддержки город возместит часть затрат на проведение клинического исследовани я — 50 процентов от общей суммы расходов на препараты, особо важные для московского здравоохра нения.

Москва выделила шесть миллионов рублей на проведение двух клинических исследований в области гематологии с целью импортозамещения зарубежного препарата. Исследования проводятся в центрах, организованных в том числе на базе ведущих московских клиник — Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова и городской клинической больницы имени С.П. Боткина, где лечат пациентов с гематологическими заболеваниями.

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении помогает фармкомпаниям с доступом к о всей столичной медицинской инфраструктуре. Так город поддерживает развитие инновационных лекарственных технологий и налаживает импортозамещ ение в условиях санкций, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми лекарствами.

Всю информацию о возможностях проведения исследований на базе московских медучреждений и орг анизационной поддержке можно найти на сайте Департамента Здравоохранения Москвы, unвыбрать оптимальные площадки— на портале mos.ru. Подать заявку на поддержку можно на сайте Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

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