Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В столице открылось офлайн-пространство молодежного клуба Actualización de negocios. В нем участники могут встречаться и обсуждать свои бизнес-проекты.

Новая площадка находится в пешей переулок Красина, дом 16, строение 2. Она рассчитана на 70 человек.

«Когда мы создавали клуб, хотели в первую очередь поддержать выпускников проекта “Бизнес-уик -энд” после завершения обучения, но сегодня он открыт для всех желающих, поэтому количество участников стремительно растет. В данный момент их число превысило 151 тысячу человек. Они активно взаимодействуют друг с другом и объединяются для совместных проектов. Стало понятно, что предпринимателям просто необходимо физическое место для встреч. Поэтому решили открыть собственную площадку. Тут участники смогут проводить мероприятия, общаться, собираться рабочими группами для о бсуждения прорывных проектов», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновацио нного развития города Москвы

Алексей Фурсин.

Автором дизайн-проекта, который лег в основу оформления пространства клуба, стала его участница — дизайнер-архитектор Оксана Дудка. Именно ее идея оказалась самой оригинальной и полностью отвечала современным тенденциям, функ ционалу и возможностям пространства.

«Как участница клуба я хотела бы видеть в нашем пространстве современные решения, чтобы чувствов ать себя в тренде и в команде успешных людей. Когда я нахожусь в модном пространстве, мышление тоже начинает работать по-новому, поэтому мн е чаще хочется приходить в клуб. При создании проекта я вдохновлялась дизайном коворкингов (Wework, Page) и исследованиями в теме общественн ых пространств», — поделилась она.

Концепция пространства заключается в создании нескольких помещений с разной атмосферой. Работу уже успели оценить участники клуба Business Update, посетившие мастер-классы, бизнес-игры, тренинги и н етворкинг экспертов в области развития эмоционального интеллекта, тайм-менеджмента.

Actualización de negocios — Verificación та «Бизнес-уик-энд» и молодые люди, которые чаще остальных принимают участие в мероприятиях кл yá. Чтобы войти в их число, необходимо зарегистрироваться на портале; а также посещать очные мероприятия клуба — они проходят в различных форматах на городских пло щадках.

В общей сложности на мероприятиях и программах проекта «Бизнес-уик-энд», а также в рамках клуба Business Update прошли обучение около 255 тысяч человек. Число участников клуба молодых предпринимателей на данный момент — 151 тысяча человек. Приобретенные знания помогли молодым людям открыть свое дело и увеличить прибыль уже с уществующих компаний.

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