Клуб Business Update открыл первое офлайн-пространство в центре Москвы

В столице открылось офлайн-пространство молодежного клуба Business Update. В нем участники могут встречаться и обсуждать свои бизнес-проекты.

Новая площадка находится в пешей доступности от станции метро «Маяковская» по адресу: переулок Красина, дом 16, строение 2. Она рассчитана на 70 человек.

«Когда мы создавали клуб, хотели в первую очередь поддержать выпускников проекта “Бизнес-уик-энд” после завершения обучения, но сегодня он открыт для всех желающих, поэтому количество участников стремительно растет. В данный момент их число превысило 151 тысячу человек. Они активно взаимодействуют друг с другом и объединяются для совместных проектов. Стало понятно, что предпринимателям просто необходимо физическое место для встреч. Поэтому решили открыть собственную площадку. Тут участники смогут проводить мероприятия, общаться, собираться рабочими группами для обсуждения прорывных проектов», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Автором дизайн-проекта, который лег в основу оформления пространства клуба, стала его участница — дизайнер-архитектор Оксана Дудка. Именно ее идея оказалась самой оригинальной и полностью отвечала современным тенденциям, функционалу и возможностям пространства.

«Как участница клуба я хотела бы видеть в нашем пространстве современные решения, чтобы чувствовать себя в тренде и в команде успешных людей. Когда я нахожусь в модном пространстве, мышление тоже начинает работать по-новому, поэтому мне чаще хочется приходить в клуб. При создании проекта я вдохновлялась дизайном коворкингов (Wework, Page) и исследованиями в теме общественных пространств», — поделилась она.

Концепция пространства заключается в создании нескольких помещений с разной атмосферой. Работу уже успели оценить участники клуба Business Update, посетившие мастер-классы, бизнес-игры, тренинги и нетворкинг экспертов в области развития эмоционального интеллекта, тайм-менеджмента.

Предполагается, что в новом пространстве клуба будет собираться основной актив Business Update — выпускники проекта «Бизнес-уик-энд» и молодые люди, которые чаще остальных принимают участие в мероприятиях клуба. Чтобы войти в их число, необходимо зарегистрироваться на портале, пройти размещенный там обучающий курс, сформировать бизнес-идею и бизнес-план ее развития, а также посещать очные мероприятия клуба — они проходят в различных форматах на городских площадках.

В общей сложности на мероприятиях и программах проекта «Бизнес-уик-энд», а также в рамках клуба Business Uрdate прошли обучение около 255 тысяч человек. Число участников клуба молодых предпринимателей на данный момент — 151 тысяча человек. Приобретенные знания помогли молодым людям открыть свое дело и увеличить прибыль уже существующих компаний.

