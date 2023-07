Инвесторы проводят редевелопмент 16 земельных участков по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвесторы приступили к реорганизации 16 площадок бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Они возведут почти 5,9 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Правообладатели недвижимости, а также компании, определенные по результатам торгов, реализуют 16 проектов комплексного развития территорий. Они возведут почти 3,3 миллиона квадратных метров современного жилья, а также около 2,6 миллиона квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов — это школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры, современные производственные здания и технопарки. Это позволит создать в столице почти 58 тысяч рабочих мест», — рассказал Максим Гаман.

Проекты комплексного развития территорий инвесторы реализуют в шести округах: девять — на севере, три — на западе, по одному — на северо-востоке, северо-западе, юго-западе и в ТиНАО. Общая площадь реорганизуемых земельных участков превышает 271 гектар.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

