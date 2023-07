Горожан приглашают присоединиться к квесту, посвященному Московскому урбанистическому форуму

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Марафон заданий, посвященный Московскому урбанистическому форуму, начался в проекте «Город заданий». В его рамках Главконтроль приглашает москвичей на квест. Участники проверят благоустроенные в прошлом году дворы, детские площадки и другие городские пространства.

Квест будет состоять из предквалификационного и финального этапов. Сначала участники проанализируют состояние более 100 территорий и определят по конкретным критериям, есть ли на них нарушения: ямы на асфальте, сломанные качели на детских площадках, вытоптанные газоны, сухостойные деревья и другие дефекты зеленых насаждений. Перед началом квеста будет организовано небольшое обучение, а в самих заданиях будет подробная инструкция по выполнению. Это и другие задания будут доступны на сайте проекта по тегу Урбан форум. Так, горожанам предлагают проверить благоустройство по адресу: улица Генерала Белобородова, дом 35, корпус 2, Зеленый проспект, дом 4, корпус 2, улица Правды, дом 7/9, улица Героев Панфиловцев, дом 15, корпус 3. Принять участие в квесте может каждый желающий, зарегистрированный в проекте «Город заданий».

Лучших участников, правильно и быстро выполнивших максимальное число заданий первого этапа, пригласят 12 августа на финал квеста в парк «Зарядье». Он станет одной из площадок Московского урбанистического форума.

В течение дня горожан ждет настоящее погружение в историю Москвы. Им предстоит искать на заданных маршрутах достопримечательности и внимательно их изучать. Например, можно будет найти и оценить состояние мемориальных досок или элементов декора зданий. Наиболее активных участников наградят специальными призами. На сайте «Миллион призов» их можно обменять на полезные поощрения: различные товары и услуги, скидки у многочисленных партнеров.

Помимо этого, с 1 августа по 10 сентября в проекте «Город заданий» появится множество заданий, связанных с темами Московского урбанистического форума. Например, горожанам предложат найти арт-объекты в разных районах столицы, прогуляться по аллее парка и затем написать мини-эссе о любимом городе.

«Город заданий» — проект, созданный для привлечения жителей к выполнению задач для улучшения городской среды. Они помогают контролировать работу различных служб, участвуют в экологических, спортивных и других акциях.

Московский урбанистический форум — площадка для обсуждения проблем и перспектив развития крупных городов. В этом году он станет самым масштабным за всю историю мероприятия. Мероприятия пройдут на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

В Гостином Дворе посетителям расскажут о московском здравоохранении и образовании, в «Лужниках» пройдут выступления артистов, гастрономический фестиваль, модные показы и другие мероприятия. Гости парка «Зарядье» смогут совместить активный отдых с насыщенной культурной и развлекательной программой. Здесь будут проходить спортивные тренировки, лекции об искусстве, моде и различных городских проектах.

Следить за событиями Московского урбанистического форума можно на официальном сайте.

