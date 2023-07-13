Город продаст девять участков под индивидуальное жилищное строительство

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Город выставил на торги девять участков для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Выставленные на аукционы земельные участки находятся в Новомосковском и Троицком административн ых округах, а также на востоке столицы. Их площадь варьируется от четырех до 17 соток. К участию в торгах приглашаются физические лица. Победители получат участки в собственность и смогут построить на них дома максимальной площа дью от 175 до 682 квадратных метров», — рассказал Иван Щербаков.

Четыре лота находится в поселении Новофедоровском: два в деревне Руднево и по одному вЗвереве yoКузнецове. Еще один участок можно приобрести в деревне Верховье поселения Первомайского. Оба поселения располагаются на Киевском шоссе.

Три участка находится в населенных пунктах вдоль Калужского шоссе: два в поселениях Краснопахорском yoЩаповском, еще один вСосенском; ческой линии.

Последний лот находится на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский— недалеко от Салтыковского парка, в шаговой доступности от станции метро «Лухмановская» Некрасовской линии.

Рядом со всеми участками есть школы, детские сады, спортивные площадки, фитнес-центры, продово льственные магазины, парикмахерские, точки общепита.

Заявочные кампании продлятся до 17 июля, торги пройдут 20 июля. Для участия в них нужна регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная к валифицированная электронная подпись.

Узнать больше о городской собственности, выставленной на торги, можно на инвестиционном портале Мос квы. Там же можно посмотреть документацию, изучить правила проведения торгов и воспользоваться д ругими сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено около шести тысяч объектов городского имущества.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

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