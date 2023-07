В столице снимут сериал об участниках проекта «Московское долголетие»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начались съемки сериала «Я не СТАР», его главными героями стали участники проекта «Московское долголетие».

Сериал в жанре мокьюментари — игрового кино с имитацией документальной съемки — будет состоять из 10 серий. Он посвящен взаимоотношениям между поколениями и наполнен смешными и трогательными моментами из жизни участников проекта. Стендап и танцы, футбол и фольклор, модный показ и кулинарный батл — каждая из серий представляет отдельное направление проекта и удивительную историю главных героев — участника проекта «Московское долголетие» Петра и его внучки Саши.

Съемки сериала пройдут в столичных парках, на улицах города, стадионе «Авангард», в торгово-развлекательном центре «Атриум», креативном пространстве «Новый Манеж», культурном центре «Щукино», центрах московского долголетия и на других площадках.

Для отбора актеров сериала провели четыре кастинга, в которых приняли участие более 500 москвичей старшего поколения. В итоговый состав актеров вошли около 80 участников «Московского долголетия», которые занимаются в группах по различным направлениям проекта, а также посещают клубы по интересам в центрах московского долголетия. Вместе с ними в съемках примут участие известные артисты кино и телевидения: певица Валерия, комментатор Виктор Гусев, актер и певец Родион Газманов, шоумен Вячеслав Макаров и другие.

«Проект “Московское долголетие” расширяет культурные границы столицы, реализуя уникальные креативные проекты для старшего поколения. Участники проекта в тандеме с популярными деятелями культуры создают уникальные арт-продукты: выставки картин, спектакли, фильмы, модные коллекции, а также выступают на главных площадках Москвы и крупных городских фестивалях. В этом году “Московское долголетие” открывает новую веху и снимает сериал о жизни старшего поколения. По традиции главные роли в картине исполнят непосредственно сами участники проекта, а их партнерами по съемочной площадке станут известные актеры», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Съемки сериала проходят в рамках традиционного фестиваля «Серебряная астра» проекта «Московское долголетие». В этом году он организован в четвертый раз. В предыдущие годы участники проекта поставили 35 спектаклей по российской и зарубежной классике, снимались в полнометражном фильме «Серебряная астра», а также создали авторский спектакль вместе с молодыми театральными режиссерами.

«С помощью этого сериала мы рассказываем о по-настоящему важных изменениях в сознании людей, которые происходят благодаря “Московскому долголетию”. Хочется максимально показать не только всевозможные направления проекта, но и то, как меняются участники ― морально, духовно-нравственно и психологически. Главная миссия сериала ― популяризация идеи единства среди москвичей старшего поколения. Коллективизм, дружба, общение и чувство плеча ― все это присуще участникам]“Московского долголетия” и помогает настроиться на плодотворную работу», ― говорит режиссер сериала Олег Санько.

По традиции, принятой в киноиндустрии, на съемочной площадке была разбита символическая тарелка с фамилиями актеров и всей творческой группы.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Он направлен на увеличение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях. Сейчас в городе доступно более 13 тысяч групп «Московского долголетия» по разным направлениям занятий с профессиональными преподавателями, создано свыше пяти тысячи клубов по интересам на площадках центров московского долголетия.

Горожане старшего поколения могут выбрать группу и записаться на занятия проекта «Московское долголетие» в центрах госуслуг, отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, а также онлайн через портал mos.ru. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту.

