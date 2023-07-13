В Москве зарегистрировано более 400 тысяч индивидуальных предпринимателей

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в столице к 10 июня, по данным единого реестра суб ъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), превысило 400 тысяч. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

«Индивидуальное предпринимательство становится все более популярной формой ведения бизнеса. За год, с 10 июня 2022 года по 10 июня 2023-го, число столичных ИП увеличилось на 7,6 процента и достигло 400,2 тысячи. Этому способствуют удобные налоговые режимы для микробизнеса, широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации. Кроме того, индивидуальные предприниматели получили дополнительный импульс к развитию в условиях ухода западных брендов, замещая на внутреннем рынке освободившиеся ниши», — отметил он.

Самой популярной сферой у ИП является торговля. По данным единого реестра субъектов МСП, в этой сфере работает 31 процент столичных индивидуал ьных предпринимателей. В строительстве заняты 17 процентов ИП, консалтингом занимаются 9,3 в ИТ-секторе занято 5,4 prot. Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Наибольший прирост числа индивидуальных предпринимателей за год был зафиксирован в торгов ле — на 18,1 процента. В строительстве их количество увеличилось на 8,2 процента, в консалтинге — на 5,4 процента, в ИТ — на 2, 6 процента, в обрабатывающей промышленности — на 9,4 процента.

Столица активно поддерживает малый бизнес в условиях санкций. Это помогает индивидуальным предпринимателям минимизировать риски и избежать закрытия. На господдержку могут рассчитывать, в частности, предприятия общепита, инновационные проекты, т акси и каршеринг, пищевые и импортозамещающие производства. Помимо отраслевых мер, ИП также доступны другие антикризисные инструменты: льготные кредиты, субсидии, отсрочки и прочие преференции для арендаторов городского имущества.

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