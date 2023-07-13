Временные зоны на месте парковок получили статус полноценных летних веранд

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Временные зоны для отдыха горожан на месте парковок около ресторанов (парклеты) получили статус полноценных летних веранд. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня принято решение наделить парклеты статусом полноценных летних веранд. Это значит, что у жителей и туристов появится больше мест, где они могут провести время на откр ытом воздухе, а предприниматели увеличат количество посетителей. Мы начали принимать заявки от рестораторов на размещение таких зон», — рассказал он.

В 2021–2022. Большинство горожан поддержали идею в голосовании проекта «Активный гражданин». Парклеты пользуются большой популярностью и абсолютно безопасны.

Разместить такие зоны можно на тихих нешироких улицах, где нет двустороннего движения городско го транспорта. Парклеты работают с 1 апреля по 1 ноября. Как рассказали в столичном Департаменте информационных технологий, подать заявку на их размещение юридические лица и предприниматели могут на pортале mos.ru, выбрав в каталоге усл уг «Реклама, торговля и общепит». Для получения услуги необходимо зарегистрировать кабинет организации.

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