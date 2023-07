Верховая езда, скорость и национальные костюмы: на ВДНХ пройдут международные соревнования по конному спорту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 21 по 23 июля в Центре национальных конных традиций на ВДНХ пройдут международные соревнования по тентпеггингу. Гости увидят состязание спортсменов из девяти стран: Сирии, Пакистана, Кувейта, Катара, Индии, Ирана, Казахстана, Белоруссии и России. Вход на трибуны будет свободным.

Впервые посмотреть на международные соревнования по тентпеггингу в России можно будет в зоне исторических выводных кругов. Всадники в национальных костюмах на высокой скорости поразят мишени, установленные на земле, — пеги.

В первый день, 21 июля, в 16:00 состоится жеребьевка команд, а тренировка пройдет в 16:30. С 17:00 начнутся проездки, во время которых зрители впервые увидят всадников из разных стран.

В субботу, 22 июля, программа для зрителей откроется с 13:30. В это время здесь пройдет парад спортсменов, одетых в национальные костюмы. С 14:00 начнется разминка, а с 14:30 — первый этап соревнований. Всадники на скорости сразят мишени различными видами оружия, в том числе пиками. Завершится второй день награждением спортсменов — его проведут с 18:00.

В воскресенье, 23 июля, с 14:00 гости посмотрят состязания по владению всадниками саблей. Спортсмены покажут меткость и умение ездить на высокой скорости. В 17:30 состоится награждение победителей. Окончанием соревнований станут показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды — увидеть их можно будет с 18:00 до 19:00.

В состав международной судейской коллегии состязаний вошли эксперты из Омана, Йемена, Египта, Ирака, Судана, Иордании, ЮАР и России. Почетный гость соревнований — президент Международной федерации тентпеггинга шейх Мохаммед Исса аль-Файруз.

Тентпеггинг — вид конного спорта, известный с давних времен. Это 10-я дисциплина, официально признанная Международной федерацией конного спорта. Тентпеггинг включает комплекс соревнований с использованием различного вида спортивного оружия.

