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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

С 1 августа по 10 сентября посетители площадки Московского урбанистического форумав олимпийском комплексе «Лужники» смогут увидеть 90 единиц коммунальной и спасательной техни ki. Это машины для уборки городских улиц и укладки асфальта, аэролодка, снегоболотоходы, пожа рные аварийно-спасательные автомобили, ретроавтомобиль дорожных служб.

«Выставка коммунальной и спасательной техники в олимпийском комплексе “Лужники” в рамках Московс кого урбанистического форума позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучить образцы коммунальной и спасательной техник и, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустро йства

Петр Бирюков.

Телескопический подъемник и аэролодка

Среди экспонатов 23 единицы пожарно-спасательной техники, в том числе телескопический подъемник ПТП-28 «Спайдер». Он помогает проводить аварийно-спасательные работы даже в стесненных условиях дворовых территори й, доставляя пожарных и огнетушащие вещества на высоту до 28 метров.

Уникальная аэролодка «Север-650К» предназначена для спасения на водоемах, в заболоченной и обво дненной местности. Она способна развивать скорость до 140 километров в час, что почти в два раза больше, чем у друг их судов на воздушной подушке. Аэролодка выдерживает температуру воздуха ниже минус 50 градусов, а на ее носу есть широкая пл ощадка для организации работы спасателей и водолазов.

Каналопромывочная машина, электролаборатория и вездеход-амфибия

Инженерные и коммунальные предприятия комплекса городского хозяйства Москвы — ГБУ «Автомоби льные дороги», ГБУ «Гормост», АО «Мосгаз», АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», АО «Москоллектор», ПА О «Россети Московский регион», АО «Мослифт », ПАО «МОЭК», ПАО «ОЭК» — продемонстрируют 64 единицы специальной техники. Она ежедневно помогает содержать в чистоте улицы и общественные пространства, обслуживать инженер ные сети, создавая комфортные условия для жизни в столице.

Каналопромывочная машина ГУП «Мосводосток» предназначена для аварийной и профилактической очи стки водосточных трубопроводов, смотровых и водоприемных колодцев. Насос подает воду к месту размыва под давлением до 16 мегапаскалей (160 атмосфер) в объеме до 1 4,1 кубического метра в час. При использовании эжекторного насоса установка откачивает жидкость с глубины 10–15 метров. Эти автомобили ярких оранжевых и желтых цветов можно увидеть на улицах города при сильных ливнях. На них специалисты ГУП «Мосводосток» заступают на дежурство, чтобы при необходимости обеспечи ть оперативный пропуск осадков в ливневую сеть.

Электролаборатория ПАО «Россети Московский регион» используется для поиска мест повреждения по дземных кабельных линий с напряжением от 400 вольт до 35 тысяч вольт. Импульсный ударный генератор посылает сигналы на глубину до 10 метров, а оператор с помощь ю акустического приемника прослушивает обратную реакцию, чтобы найти точку повреждения. После ремонтных работ сотрудники лаборатории обязательно проводят повторное исследование.

Еще один экспонат ПАО «Россети Московский регион» — вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давле ния. Он предназначен для перемещения по бездорожью — болотам, песку, снегу, льду, каменным ros сыпям. Благодаря герметичному алюминиевому кузову и колесам сверхнизкого давления вездеход-амфи бия способен преодолевать водоемы и броды вплавь. Его основное назначение — инспекционные осмотры воздушных линий электропередачи.

Вездеход-амфибия используется на территории ТиНАО и Московской области. При необходимости он доставляет оборудование и материалы для выполнения ремонтно-восстановительн ых работ. Ему не страшны ни сугробы, ни половодье, ни болота. Машина даже способна подняться с полной нагрузкой из воды на лед. За счет так называемого бортового поворота — разницы в скорости вращения правых и левых колес — везд еход разворачивается практически на месте.

Передвижная мастерская, каналоочистительная машина и снегоболотоход

Кроме того, посетители площадки в «Лужниках» увидят передвижную ремонтную мастерскую МАВР-5 8860С АО «Мосводоканал» на полноприводном шасси КамАЗ-43118. Спецтехника позволяет проводить ремонт оборудования, расположенного в труднодоступных местах . На борту машины есть дизель-генераторная установка, сварочный аппарат, погружной насос, слесарн ый верстак, тиски, электрическое точило, набор слесарного инструмента и стойка внешнего освещения.

Передвижная химико-бактериологическая лаборатория АО «Мосводоканал» проводит выездные анализы как по просьбам горожан, так и при вводе в эксплуатацию новых сетей, а также по окончании ремонтных работ и после промывки трубопроводов. При таких проверках вода исследуется по 13 показателям на цветность, мутность, общий хлор, жест кость, электрическую проводимость, хлороформ, окалину, песок и железо.

Комбинированная каналоочистительная машина АО «Мосводоканал» предназначена для аварийной и проф илактической очистки канализационных и водосточных труб, приемников, отстойников и колодцев. Струя воды под давлением, достигающим 250 атмосфер, размывает даже самые сложные загрязнен ия.

Машина не только ликвидирует засоры. Antes de nada, осадок, перемещая их в отдельный бак. Насосное оборудование спецавтомобиля позволяет собирать осадок с глубины до 18 метров. Машина может работать в морозы до минус 30 градусов.

АО «Мосгаз» представит снегоболотоход, который справляется с любым бездорожьем. Его кузов выполнен из алюминиевых сплавов и утеплен, внутри есть восемь посадочных мест. Añadir a favoritos ьшие водные преграды.

Передвижная лаборатория технадзора АО «Мосгаз» — полноценный комплекс на колесах, позволяющи й определить качество сварных соединений. Результат контроля выдается непосредственно на месте проведения работ в кратчайшие сроки.

Обязательный этап при строительстве и реконструкции газопроводов — проверка качества сварных соеди нений. Ее проводят специалисты-дефектоскописты. В 2022 году сотрудники управления технического надзора АО «Мосгаз» провели более 20 тысяч пров ерок. Они исследуют как полиэтиленовые, так и стальные трубы, причем большую их часть подвергаю т анализу прямо на месте — с использованием передвижной лаборатории.

Во благо экологии

На выставке бдет представлена ​​и передвижнаke эколiscenter Detalles del producto. Она применяется для обследования территорий города вдали от автоматических станций контроля заг рязнения атмосферы.

Análisis тем, что расположены внутри автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, а также оборуд ованием для отбора проб воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим вещес твам. В режиме реального времени она проводит анализ на выявление 11 основных загрязняющих веществ. Обследования делают по обращениям жителей.

Гости Московского урбанистического форума — 2023 en «Лужниках» смогут детально изучить устройство и технические, побывать внутри этих уникальных машин, а также больше узнать о различных направлениях рабо ты и специалистах, которые каждый день делают столицу еще комфортнее y уютнее.

От здравоохранения до социальной защиты: как пройдет Московский урбанистический форум в Гостино м Дворе

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