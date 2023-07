Более 2,7 тысячи человек получили квартиры по программе реновации в ВАО с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

С начала 2023 года более 2,7 тысячи человек стали правообладателями новых квартир в рамках программы реновации в ВАО. Округ стал одним из лидеров по числу заключенных договоров.

«За все время реализации программы реновации в Восточном административном округе договоры на новое жилье оформили более 13,9 тысячи горожан. Из них свыше 2,7 тысячи человек сделали это в первом полугодии 2023 года, когда восток Москвы вошел в число пяти округов — лидеров по количеству правообладателей нового жилья», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Среди лидеров по числу оформленных с начала года документов на квартиры также оказались ЮВАО, НАО, ЮАО и СВАО.

Программа реновации сейчас реализуется в девяти районах ВАО. Новые квартиры предложили жителям 113 домов округа, 65 из которых уже полностью расселили. В конце июня к переезду приступили около тысячи жильцов шести старых домов в районах Измайлово и Восточное Измайлово.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что всем переезжающим оказывают бесплатную помощь в перевозке крупногабаритных вещей. В ВАО услугой воспользовались 75 процентов новоселов — более четырех тысяч семей.

На данный момент в округе возводят 49 новостроек, на этапе проектирования находятся еще 45 домов. В эксплуатацию ввели 28 жилых зданий. Жильцам предоставляют квартиры с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Во дворах оборудованы детские и спортивные площадки, обустроены места для отдыха, высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы и газоны.

«Договор с городом я заключил в начале июня, а сейчас уже живу в новостройке. У меня двухкомнатная квартира с качественным ремонтом и большей общей площадью. Дом расположен в глубине квартала, а рядом находится все, что нужно: магазины, МФЦ, недавно построенная поликлиника», — поделился Олег Резин, собственник нового жилья в доме на 15-й Парковой улице.

Москва — один из лидеров по темпам и объемам строительства среди регионов России. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем ввода в эксплуатацию и строительства жилья в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

