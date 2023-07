Бойцы студенческого стройотряда НГУ примут участие в строительстве СКИФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

На прошлой неделе во дворе Новосибирского государственного университета состоялось открытие Межрегиональной студенческой стройки «СКИФ», приуроченной к пятнадцатилетию студенческих отрядов атомной отрасли. В ряды участников мероприятия вошли и бойцы строительного отряда «Золотое сечение» НГУ.

— О СКИФ я знал еще задолго до вступления в отряд. Все-таки учусь на Физическом факультете. Это очень важный объект для отечественной науки, и я был очень рад, когда наш отряд отправили на СКИФ. Для меня важно внести посильный вклад в строительство этого ускорителя – вклад в развитие нашей науки, — поделился участник стройки студент 3 курса ФФ НГУ Кирилл Денисов.

Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) – это строящийся в наукограде Кольцово источник синхротронного излучения. Он полностью спроектирован отечественными учеными и исследователями, и будет построен из собственных компонентов при участии студенческих стройотрядов девяти регионов России. СКИФ позволит проводить множество опытов в области физики, биологии, химии и других наук. Не исключено, что среди участников стройотряда НГУ есть будущие сотрудники СКИФ.

— Про СКИФ мы знали давно. Такое важное для науки строительство вряд ли прошло бы мимо нас, — говорит командир стройотряда «Золотое сечение», студент 3 курса Механико-математического факультета НГУ Александр Прокофьев. — Стройка СКИФа очень важна для развития сибирской науки. И очень символично, если будущие ученые будут строить научный объект.

Но помимо основной работы, как рассказал Александр, во время строительства проходит и множество других мероприятий. Например, уже сейчас отряд «Золотое сечение» занял третье место в соревнованиях по настольному теннису в рамках первого этапа Спартакиады студенческой стройки «СКИФ». В рамках этих соревнований бойцы смогут проявить себя и в спортивных состязаниях и в творческих конкурсах.

Командир стройки Гиви Бадоян, куратор строительного направления Новосибирской области, отзывается об участниках отряда положительно. Ребята справляются со своими обязанностями исправно даже при работе в 30-ти градусную жару. Командир также призывает и других студентов задуматься о вступлении в отряды.

— Направлений студенческих отрядов достаточно много. В них ребята могут себя проявить и творчески, и профессионально, — считает Гиви. — Даже если это строительство, а студент учится на другом направлении, например, медицинском, то это всё равно профессиональный опыт. Это заработок, это атмосфера, это знакомства по всей стране.

Трудовой сезон у студенческих строительных отрядов завершится 26 августа.

