Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» и АО «УТЗ» подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и АО «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ») заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023». Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Заместитель Председателя Правления А.В. Шаленков, со стороны АО «УТЗ» – Генеральный директор Д.А. Изотин. Соглашение предусматривает комплексное банковское обслуживание предприятия, обеспечение финансирования инвестиционных программ, а также оказание консультационных услуг в финансовой и банковской сферах. «Поддержка стратегически значимых отраслей российской промышленности всегда была нашим приоритетом, и развитие нашего сотрудничества с АО «УТЗ» стало закономерным шагом в этом направлении, – комментирует А.В. Шаленков. – Уверен, что благодаря подписанному соглашению предприятие реализует множество важных проектов, в том числе в сфере импортозамещения».

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI