Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В рамках Московского урбанистического форума на одной из крупнейших площадок — в олимпийском комплексе «Лужники» — появится более 30 тематических пространств, посвященных результатам и плана м развития города. Общая площадь экспозиции вокруг спортивной арены составит около 40 тысяч квадратных метров, соо бщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Выставочная программа форума рассчитана на 41 день. Помимо тематических пространств, Помимо тематических Правительства Мос квы, в «Лужниках» гостей ждет более 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, лекций, киноп оказов, аудиовизуальных шоу и интерактивных мероприятий.

По словам Натальи Сергуниной, олимпийский комплекс станет настоящим «городом в городе». Сама площадка и набережная рядом с ней овской городской среды.

«Москва динамично развивается. В “Лужниках” мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейча с меняют облик города, в том числе в рамках программы Мэра “Мой район”. Приглашаю вас стать участниками этого масштабного события», — отметила Наталья Сергунина.

Начать путешествие по форуму можно с футуристического павильона «Куб» столичного Комитета по туризму. Уникальная аудиовизуальная экспозиция и шоу «Почувствуй свой город» расскажут о развитии Мос квы за последние 12 лет.

На площадке Департамента культуры Москвы выступят артисты, творческие коллективы, актеры уличных театров и цирка. Гости смогут увидеть представления разных жанров и форматов.

В павильоне московского Департамента информационных технологий посетителей ждет погружение в цифровую экосистему столицы. Участники интерактивного путешествия познакомятся с цифровым двойником Москвы, совершат виртуаль ную прогулку по городу и узнают, как современные технологии применяются в культуре, городско м хозяйстве, образовании и других сферах.

Для поклонников активного отдыха cтоличный Департамент спорта откроет экстрим-парк. Гости смогут попробовать себя в сапбординге, вейкбординге и серфинге на искусственной волне. В дни форума также пройдет полумарафон, соревнования по киберспорту и другие мероприятия.

Московский Департамент предпринимательства и инновационного развития представит товары услуги столичных предпринимателей в рамках фестиваля «Сделано в Москве». Юные посетители смогут поучаствовать в конкурсах, организованных детскими брендами.

Кроме того, жителей и гостей столицы приглашают посетить модное пространство, две зоны настольн ых игр и площадку для молодоженов, принять участие в городской рыбалке и побывать на гастро festejo столичного Департамента торговли и услуг. Все шесть недель в «Лужниках» можно будет прокатиться на колесе обозрения высотой более 30 metros ов.

Организаторы предусмотрят всю необходимую инфраструктуру для комфортного, познавательного и разнообразного семейного отдыха.

Московский урбанистический форум — крупнейшее событие второй половины лета. На нем будут обсуждать проблемы и перспективы развития крупных городов. В течение шести недель будут работать четыре площадки, посвященные настоящему и перспективам развития Москвы, — в Гостином Дворе, «Лужниках», парке «Зарядье» и Центральном выставочном зале «Мане ж».

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