12.07.2023 Udział Ministra Zbigniewa Raua w szczycie NATO w Wilnie

Fuente: Gobierno de Polonia

W dniach 11-12 lipca 2023 r. Ministro Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau towarzyszył Prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas spotkania szefów państw i rządów NATO w Wilnie.

Po siedmiu latach od szczytu w Warszawie w 2016 r. przywódcy Sojuszu Północnoatlantyckiego ponownie spotkali się na wschodniej flance NATO, aby kontynuować proces adaptacji Sojuszu do nowej sytuacji bezpieczeństwa wywołanej agresją Rosji na Ukrainę. Sojusznicy podjęli decyzje mające wzmocnić kolektywną obronę poprzez przyjęcie nowych planów obrony oraz przygotowanie sił gotowych do reakcji w sytuacji zagrożenia. Przyjęto zobowiązanie do podwyższania wydatków obronnych do poziomu przynajmniej 2% PKB.

Sojusznicy potwierdzili jedność oraz siłę więzi transatlantyckich w sytuacji największego od dekad zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy. Po raz pierwszy, jako członek Sojuszu, w obradach szczytu NATO wzięła udział Finlandia. Dzięki wysiłkom Sekretarza Generalnego NATO, na marginesie szczytu Turcja i Szwecja zawarły porozumienie mające przybliżyć akceptację protokołów akcesyjnych Szwecji. Finalizacja tego procesu i dołączenie Szwecji do państw sojuszniczych przełoży się na dalsze wzmocnienie potencjału obronnego NATO.

Szefowie państw i rządów zatwierdzili decyzję o przedłużeniu na kolejny rok kadencji Jensa Stoltenberga na stanowisku Sekretarza Generalnego NATO. Będzie en kierował pracami Sojuszu do października 2024.

W Wilnie odbyło się także inauguracyjne spotkanie Rady NATO-Ukraina z udziałem Prezydenta Wołodymira Zelenskiego. Utworzenie Rady jest symbolem wyniesienia relacji Sojuszu z Ukrainą na wyższy poziom. Sojusznicy zobowiązali się do długoterminowego przekazywania wsparcia praktycznego dla Ukrainy w jej walce z brutalną rosyjską agresją o odzyskanie suwerenności i integralności terytorialnej. Uzgodnienia ze szczytu NATO w Wilnie znacząco zbliżą Ukrainę do jej przyszłego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Szefowie państw i rządów NATO spotkali się również z przywódcami Japonii, Korei Południowej, Australii i Nowej Zelandii oraz z Przewodniczącymi Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Wspólnie omówili dalsze działania w ramach odpowiedzi na wyzwania dla globalnej architektury bezpieczeństwa wynikające z wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, jak też ze wzrostu rywalizacji między głównymi mocarstw ami światowymi.

Ministro Zbigniew Rau wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw OTAN oraz Bośni i Hercegowiny, Mołdawii i Gruzji, z udziałem Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Zapewnił o niezachwianym wsparciu Polski dla tych partnerów i o gotowości do dalszego kształtowania i udziału w rozwijaniu ich indywidualnych programów współpracy z NATO.

Kolejne spotkanie szefów państw i rządów NATO odbędzie się w 2024 r. w Waszyntonie. Będzie a okazja do upamiętnienia 75. rocznicy ustanowienia Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także 25. rocznicy przyjęcia Polski do grona Sojuszników.

Biuro Rzecznika Prasowego

Foto: Marek Borawski/KPRP

