Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Подготовительные курсы МФТИ приглашают школьников 10 и 11 классов на подготовку к заключите льному этапу перечневых олимпиад para 2024.

Курс состоит из двух блоков:

«Предобучение», (с 1 по 31 августа, онлайн) направлено на актуализацию знаний прошедшего учебног о года, а также подготовку к школьному этапу олимпиад. «Основной курс» (с сентября, очно и онлайн) направлен на подготовку к заключительным этапам оли мпиад.

Занятия проходят в очной и дистанционной формах, состоят из теоретической части и разбора фунда ментальных примеров.

Важнейшей частью обучения является самостоятельная работа, включающая обязательное вып олнение домашнего задания, решение контрольных работ.

Занятия ведут лучшие преподаватели Московских школ и МФТИ – Александр Киркинский, Яна Агахан ова, Вадим Прохоров, Юрий Николаев, Михаил Бондаров.

Программа курса размещена на сайте.

Необходима регистрация.

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