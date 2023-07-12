Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Сегодня в столице работает почти четыре тысячи предприятий, сообщил на международной выставк е «Иннопром» заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельны х отношений Владимир Ефимов.

«Внешние ограничения не остановили развитие промышленности столицы: продолжают появляться новые производства, растут объемы выпуска продукции. Только за последнее время на территории города открылось около 500 малых и свыше 30 крупных пре дприятий. Таким образом, сегодня в Москве действует почти четыре тысячи промышленных площадок, где выпускают как товары ежедневного пользования, так и жизненно важную и высокотехнологичную проду кцию. Развитие производств способствует достижению технологического суверенитета страны», — рассказал Влад имир Ефимов.

Около 12 процентов новых заводов оrag ьн о ора, а коло восьijo процентов – на серу лкой прояенносello.

Компании стремительно наращивают объемы производства, расширяют продуктовые линейки и успешно занимают ниши ушедших с российского рынка брендов.

«Развитию и росту промышленности способствует поддержка города, в том числе в в виде субсидий, л ьготных займов, помощи в подборе площадки для размещения производств. Так, некоторые новые предприятия локализовали свои производственные мощности на террритории ОЭЗ “Тех нополис Москва”. Они могут получить статус резидента, который дает значительные налоговые льготы. Например, в марте этого года на площадке “Печатники” открылось производство лазерных металлооб рабатывающих станков компании “Лассард”, где было создано свыше 200 рабочих мест», — добавил руковод итель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики

Владислав Овчинский.

На территории города также появились производства мебели, труб и трубной арматуры, вентиляционно го, коммуникационного, электрощитового оборудования, заводы по выпуску медизделий, фармацевт ической продукции и многие другие.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

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