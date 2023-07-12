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Ученые НГУ создают кристаллы белков репарации ДНК для исследований на СКИФе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Научные сотрудники лаборатории белковой инженерии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета занимаются получением кристаллов белков репарации и их комплексов с низкомолекулярными ингибиторами, чтобы потом, когда СКИФ будет запущен в эксплуатацию, исследовать эти образцы методами рентгеновской кристаллографии. Работа проводится в рамках масштабного проекта «Структурные исследования и радиационные испытания перспективных материалов с использованием синхротронного излучения и нейтронов», поддержанного программой стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Репарация ДНК – специальная группа восстановительных механизмов, позволяющих выявлять и исправлять ее повреждения. Зная структуру белка репарации ДНК, ученые могут довольно достоверно составить представление о том, как он работает. Это важно, потому что практически любой белок может быть мишенью для различных лекарственных средств.

Если белок происходит из бактерии, вируса или раковой клетки, мы можем на него нацеливать какие-либо лекарства, их нейтрализовать или ослабить. Если же белок взят из нормальных человеческих клеток, мы получим четкое представление о том, как он может «сломаться». Например, узнаем, как такой белок может сделать здоровую клетку раковой. Или же узнаем, что ему нужно, чтобы «правильно» работать, — объяснил заведующий лабораторией белковой инженерии кафедры молекулярной биологии и биотехнологии ФЕН НГУ Дмитрий Жарков.

Чтобы определять на современном уровне структуру белка, ученым необходимы специальные устройства, генерирующие потоки рентгеновских лучей и синхротронное излучение. Но, прежде чем проводить исследования, из белка необходимо вырастить кристалл. 

Он совсем не похож на кристалл драгоценного камня и гораздо меньше по размеру — одна десятая миллиметра и меньше. И способность к кристаллизации у них разная. Из одних большие и пригодные к работе кристаллы образуются за ночь, при работе с другими на этот процесс уходят месяцы, а если учитывать неудачные попытки, то и годы, — сказал Дмитрий Жарков.

Полученные кристаллы белков подвергают воздействию синхротронного излучения и по отражению рентгеновских лучей от атомов кристалла восстанавливают его структуру. Затем с помощью специальных программ по этим точкам воспроизводят структуру самого белка вплоть до отдельных атомов. Ранее, чтобы провести такие исследования, ученым НГУ приходилось выезжать за рубеж, поскольку отечественные исследовательские центры и институты не располагали необходимым оборудованием. С запуском в эксплуатацию СКИФа у них появится возможность производить все необходимые манипуляции на месте.

В настоящий момент мы в лабораторных условиях производим интересующие нас белки и запускаем процесс их кристаллизации.Таких белков порядка 15. Их структура на данном этапе нам либо неизвестна, либо известна недостаточно. Из нескольких уже выращены кристаллы, пригодные для дальнейших исследований. В ближайшее время нам необходимо отстроить конвейер для определения их структуры. Наша важнейшая техническая задача — подойти к открытию СКИФа с полной программой загрузки по исследованиям кристаллов белков, — пояснил Дмитрий Жарков.

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