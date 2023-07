Ученые ГУУ оценили отношение молодежи к современным социальным явлениям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Центр социологических исследований «14-35» Государственного университета управления по заказу Государственной Думы провел масштабное исследование социальных явлений в молодежной среде.

В фокусе внимания ученых оказались 4 направления: аниме, вейпы, буллинг и треш-стримы.

Директор Центра социологических исследований «14-35» Наталья Пушкарёва рассказала о полученных результатах, сделанных выводах и дальнейшей судьбе изученных направлений.

«Стоит отметить, что это исследование лишь первый шаг в изучении названных тем и дальше необходимо более глубокое погружение, изучение полученных запросов. Главными выводами исследования можно назвать:

необходимость проведения научных исследований влияния электронных сигарет на здоровье;

подтверждение необходимости разработки законодательных мер по ограничению и запрету треш-стримов;

фиксация мнения молодежи, что негативное влияние аниме на молодежь преувеличены. Большинство считают, что это не столько культурное явление, которое угрожает нашему культурному коду, а скорее одни из жанров мультипликации и визуализации событий из жизни;

дальнейшее изучение проблемы буллинга должно продолжаться уже силами психологов, поскольку это крайне личная тема, на которую при массовых групповых исследованиях немногие готовы откровенно рассказывать. Тема актуальна, но оценивать связанные с этим явлением риски и искать пути решения проблемы следует психологическими методами.

Кроме того, в результате исследования было установлено, что наиболее подвержены влиянию изучаемых социальных явлений подростки. Студенты уже более осознанно, взвешено и оценочно подходят к тем процессам, которые протекают в обществе. И традиционным остаётся отношение «отцов и детей»: люди старше 35 лет в наибольшей степени высказывают озабоченность и тревожность за последствие влияний социальных явлений на молодежь».

Приведем некоторые результаты исследования:

Аниме

52% молодежи относится к аниме нейтрально и смотрит время от времени, 41% опрошенных увлекается и любит, а 7% относится негативно. При этом 92,6% уверены, что аниме не несет угрозы и является лишь формой искусства наравне с кинематографом или музыкой. Большинство опрошенных против запрета аниме, считая, что запрет анимэ – это проявление ксенофобии и непонимания разнообразия культур и искусств.

Вейпы

Абсолютно все опрошенные знают, что такое вейпы, при этом пользуется ими 31% и лишь 4% предпочитают обычные табачные изделия. Молодёжь начинает курить вейпы в возрасте 14-17 лет из-за курящих друзей и окружения, и чтобы следовать моде. При этом многие признаются, что если знакомые будут бросать курить, то они бросят тоже. В числе привлекающих факторов подростки отметили то, что вейпы легко скрывать от родителей, можно курить как дома, так и в школе. Ребят постарше больше привлекает красивый интересный дизайн, приятный «вкусный» запах, простая эксплуатация, вариативность добавок и запахов. Важным фактором является и не доказанный вред вейпов и возникновения зависимости при их употреблении. Большинство респондентов считает, что государство должно ограничивать продажу электронных сигарет, например, запретить выкладывать их на прилавки магазинов, ограничивать места продажи, запретить курение вейпов в общественных местах, запретить их рекламу;

Буллинг

Все опрошенные знают о буллинге и в реальной жизни каждый сталкивался с его проявлениями. 41% признались, что были жертвами, 18% — провокаторами. Чаще всего провокаторами буллинга являются коллеги, одноклассники, одногруппники из среднего звена коллектива, которые хотят повысить свой статус. Ответственными в решение проблем, связанных с буллингом, молодые люди видят психологические службы. При этом школьники признаются, что психологи в их учебных учреждениях некомпетентны и не выполняют свои функции. Студенты к вузовским психологам не ходят и не доверяют.

Треш-стримы

37% опрошенных не знают, что такое треш-стримы, 33% слышали о них, 30% смотрели и могут объяснить, что это. Чем старше респондент, тем менее он осведомлён о треш-стримах. 63% не хотят принимать участие в записи трешстримов, 26% могли бы принять участие в зависимости от темы и лишь 11% готовы стать участниками. Опасность треш-стримов признают лишь 48% опрошенных, признавая, что особенно вредно явление для детской неокрепшей психики, когда из-за треш-стримов аморальные вещи начинают восприниматься как норма. 42% не смогли ответить на вопрос. Чуть больше половины опрошенных 52% выступают за запрет треш-стримов, 37% выступают против любых запретов. Называя их цензурой, а также опасаясь ажиотажа в случае запрета и перехода такого контента в подполье.

Оценку исследованию дал выпускник ГУУ, председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артем Метелев, отметив, что «закон о вейпах уже принят. Следующий на очереди – закон об ограничении треш стримеров. Данные опроса еще раз подтвердили важность инициатив».

На официальном канале ГУУ в Дзен представили результаты изучения отношения молодежи к аниме.

Посмотреть презентацию исследования можно в прикрепленном файле.

Социальные явления в молодежной среде

