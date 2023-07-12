Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

GRUPO DE ESTUDIOS Петербургский политехнический университет Петра Великого. В сентябре прошлого года СПбПУ и Приазовский государственный технический университет (ПГТУ), в состав которого входит колледж, подписали соглашение о сотрудничестве. С начала нового учебного года запланирована реализация новых совместно разработанных вузами о бразовательных программ.

Знакомство ребят с Политехом началось с посещения Главного учебного корпуса. Гостей из Мариуполя встречали ректор СПбПУ Андрей Рудской и проректор по образовательной де ятельности Елена Разинкина, депутат Государственной Думы РФ Елена Драпеко, депутат Законодате льного собрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук, проректор Санкт-Петербургского университета техно логий управления и экономики Владимир Дмитриев. Гостям вручили памятные подарки и пригласили на экскурсию по кампусу СПбПУ.

Студенты колледжа познакомились с историей создания университета в Главном учебном корпусе, a затем отправились в научно-исследовательский корпус «Технополис Политех». Там состоялась профориентационная встреча с сотрудниками институтов Политеха. Старший преподаватель Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, мате риалов и транспорта Антон Габриель рассказал ребятам о том, как развивается робототехника и чему учат en ИММиТ, показал, как работают роботы. А на мастер-классе старшего преподавателя Высшей инженерной физической школы Института электро niki y telefono емпературах. Ребята увидели наноспутник и поучаствовали в экспериментах с жидким азотом.

Сопровождающие ребят представители ПГТУ обсудили с руководителями Политеха дальнейшее вз аимодействие вузов. Сотрудничество направлено на восстановление и развитие Приазовского государственного технического университета, который, как отмеч ает ректор Петербургского Политеха Андрей Рудской, всегда славился как один центров подготовки ма шиностроителей и металлургов высочайшего уровня.

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