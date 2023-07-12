Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

22 — 25 августа в Новосибирске состоится X Международный форум технологического развития «Технопро м-2023».

Зарегистрироваться для участия в «Технопром-2023» можно до 15 июля на сайте форума.

Форум объединит на своей площадке представителей научно-образовательных и инжиниринговых цент ров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководители органов государственной власти, инвесторов и технопредпринимателей из всех регионов России.

Программа форума будет включать более 200 очных, онлайн и гибридных мероприятий, интересны х для широкой аудитории – школьников и студентов, преподавателей и исследователей, технопредприни мателей, сотрудников и руководителей компаний и организаций научно-технологического сектора, предст авителей органов власти.

Работа будет вестись по следующим трекам: цифровые технологии и ИИ, ядерно-инновационные техно логии, новые материалы, энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, аэрокосмические технологии, агробиотехнологии и генетика, экология и климат, приборои станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия , а также иным актуальным направлениям научно- технологического развития.

Мероприятиями-спутниками станут III Национальный форум трансфера технологий, XVII Сибирская венчурна я ярмарка, II Фестиваль научного и и индустриального кино «Кремний», Заседание совета НОЦ, Школа молод ых ученых по вопросам интеллектуальной собственности, а также ряд других мероприятий научно-те хнологической направленности. Antes de empezar v.

В рамках Форума «Технопром-2023» состоится выставка технологического развития, основанная на кластерн ом принципе, в рамках которой будут представлены лидеры национального рейтинга научно-технолог ического развития, стенды госкорпораций и институтов развития, а также международных и отечественны х компаний, продемонстрированы достижения отечественной науки и высокотехнологичной промышленности.

На выставке будут представлены более 100 крупнейших компаний научно-технологического сектора. Лучшие российские будет увидеть в одной лока ции очно и онлайн.

Каждый участник сможет получить экспертную оценку и рекомендации в отношении проекта или прог раммы, привлечь инвестиции, найти новых партнеров, заключить в дни проведения форума соглашения ;

Организаторы «Технопром-2023»: Правительство Российской Федерации, Министерство науки и высшего обр азования Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Правите льство Новосибирской области.

Форум Технопром проводится ежегодно с 2012 года. В 2022 в его работе приняли участие 12500 человек, участниками форума стали представители бо лее 250 корпораций и индустриальных партнеров, институтов развития. В их числе Росатом, Газпром, Ростелеком, Норникель, Объединенная двигателестроительная корпор ация, Фонд «Сколково».

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