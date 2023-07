Столичный производитель увеличил выпуск ветеринарных препаратов на 20 процентов благодаря нацпроекту

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская компания «Апиценна», один из ведущих в России производителей ветеринарной продукции, увеличила на 20 процентов выпуск инъекционных лекарственных препаратов для животных благодаря национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

В качестве пилотного потока для реализации первого этапа нацпроекта предприятие выбрало производство инъекционных лекарственных препаратов, предназначенных для устранения седативного и анальгезирующего действия у собак и кошек.

С помощью методик бережливого производства эксперты Регионального центра компетенций Москвы выявили и устранили основные виды производственных потерь: избыточное хранение неиспользуемых запасов, простой оборудования и излишние перемещения во время работы. На предприятии были оптимизированы процессы, в частности действия операторов участка розлива лекарственных препаратов, а также внедрено адресное хранение. Это позволило добиться увеличения потенциала склада сырья и материалов в шесть раз, более качественно управлять запасами и исключить простаивание производства из-за отсутствия сырья и полуфабрикатов.

В результате компания без привлечения дополнительных ресурсов смогла снизить время производственного цикла в пилотном потоке на 39 процентов — с 90 до 55 часов, а выпуск продукции увеличить на 20 процентов — со 147 до 177 флаконов препарата в час на одного оператора. Общий экономический эффект от участия в нацпроекте «Производительность труда» превысил 70 миллионов рублей.

Сейчас полученный на пилотном потоке опыт внедряется на остальных участках предприятия. Для этих целей 69 сотрудников прошли обучение методикам бережливого производства. Кроме того, подготовлены три сертифицированных внутренних тренера.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем сможет принять участие 441 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

