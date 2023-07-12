Сотрудники кафедры высшей математики МФТИ подготовили медалистов 64-й Международной матема тической олимпиады

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Пять золотых и одну серебряную медаль получили участники российской сборной на 64-й Межд ународной математической олимпиаде школьников. Интеллектуальные состязания проходили в японском городе Чибо, российские школьники принимали участие в ней дистанционно, с площадки Дальневосточного федерального университета.

Золотых медалей удостоены:

Алиса Волкова, г. Санкт-Петербург;

Александр Гнусов, г. Киров;

Ратибор Коптилин, г. Новосибирск;

Роман Кузнецов, г. Санкт-Петербург;

Эльдар Хисамутдинов, г. Санкт-Петербург.

Серебряную медаль получил Павел Прозоров, г. Санкт-Петербург.

Задания олимпиады охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисе л, алгебру и комбинаторику.

Руководитель российской сборной – Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-мате матического лицея № 239, г. Санкт-Петербург. Заместители руководителя – Павел Кожевников, доцент кафедры высшей математики МФТИ, Илья Бо гданов, доцент кафедры высшей математики МФТИ, Максим Пратусевич (Президентский физико-математи ческий лицей № 239, г. Санкт-Петербург).

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