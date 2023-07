Сергей Собянин утвердил проект планировки территории вдоль северной части будущего МЦД-3

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство Москвы утвердило проект планировки территории возле путей будущего третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) на северном участке от площадки «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» до станции Малино. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Площадь участка составляет около 230 гектаров. На севере он граничит с территорией ОЭЗ, на востоке — с Ленинградским шоссе, на юге — с Георгиевским проспектом, на западе — с улицами Михайловкой и Андреевкой. На севере и западе участок также примыкает и к городскому округу Солнечногорск Московской области.

К осени этого года здесь планируется завершить реконструкцию станции Крюково, которая станет конечным пунктом МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

«В результате в Зеленограде появится современный трехуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту. Он будет включать пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход. В дальнейшем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург», — сообщил Сергей Собянин.

Общая площадь вокзала составит около 14 тысяч квадратных метров.

В результате реконструкции здесь также появятся удобно расположенные остановки наземного транспорта, где можно будет сделать комфортные пересадки на десятки автобусных маршрутов.

Впервые в Москве терминалы для автобусов будут обустроены на действующей эстакаде. Кроме того, с одной стороны железной дороги организуют пересадку по карусельному принципу: автобусы всех направлений будут подъезжать непосредственно к входу на станцию. Пассажирам не нужно будет переходить проезжую часть, а общественный транспорт сможет разворачиваться под конкорсом. Для транспорта обустроят отстойно-разворотную площадку и конечную станцию.

Остановки на Привокзальной площади перенесут ближе к выходу из нового пассажирского терминала. Также оборудуют дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы. Для такси и личного транспорта выделят специальные места.

Изменение схемы движения позволит сократить время пересадки с поезда на автобусы в два раза — с шести минут до трех. Также вблизи станции Малино возведут безопасный пешеходный переход через железнодорожные пути.

Кроме того, запланирована реконструкция более 8,6 километра прилегающих дорог, включая проезд № 474, Крюковскую и Привокзальную площади, Панфиловский и Георгиевский проспекты, улицы Железнодорожную, Ленина, Заводскую, Новокрюковскую и другие.

Также проведут работы по модернизации инженерных коммуникаций. В их числе строительство трансформаторной подстанции, прокладка сетей дождевой канализации и наружного освещения, перекладка тепловых сетей, питающих кабельные линии, телефонной канализации и других объектов.

«Запуск МЦД-3 длиной 85 километров с 42 остановками намечен на осень. Новая линия наземного метро свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским. В итоге длительность ежедневных поездок для местных жителей сократится, снизится нагрузка на метро и прилегающие автомагистрали», — заключил Сергей Собянин.

