Сергей Собянин сообщил о первых результатах благоустройства столичных дворов в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице выполнено почти 40 процентов работ по благоустройству дворов. Всего в этом году планируется привести в порядок более 1,6 тысячи придомовых территорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Все проекты индивидуальны и разработаны с учетом пожеланий горожан. Чаще всего жители просили установить дополнительное освещение и новые скамейки, оборудовать детские и спортивные площадки.

«Используем квартальный принцип — когда территория целого квартала оформляется в едином стиле. Яркий пример — улица Челюскинская в районе Лосиноостровский. В этом году мы благоустроили шесть территорий, в ближайшие годы приведем в порядок остальные 13», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Продолжаются также работы в Раменках. Во дворах на Мичуринском проспекте детские площадки сделали в единой цветовой гамме и экостиле.

Идет благоустройство квартала в Хамовниках в границах Хамовнического Вала и 3-й Фрунзенской улицы. Там расширяют пути к остановкам общественного транспорта и восстанавливают исторический облик сквера у дома 50 на Фрунзенской набережной.

